Basket CSilver. Calolzio beffata, nessun problema per Mandello

Calolziesi sconfitti dal canestro di Spreafico a 3 secondi dalla fine

Super Radaelli guida Mandello alla vittoria sul campo di Groane

OLGINATE – Prima sconfitta stagionale per l’Enginux Calolzio. I ragazzi di coach Mazzoleni perdono in volata contro il Le Bocce Erba di coach Arturo Fracassa.

Nonostante la perdita di Luca Farinatti – uscito per infortunio nel primo quarto, Calolzio regge per i primi dieci minuti (17-16) e poi affonda progressivamente, andando al riposo con quasi dieci punti da recuperare (32-40).

Nella ripresa Erba allunga ancora, ma i lecchesi non mollano e passano addirittura in vantaggio nell’ultima frazione.

Una sanguinosa palla persa di Calolzio lascia agli ospiti la possibilità di giocare per vincere e, a tre secondi dalla sirena finale, il canestro di Spreafico fissa il punteggio sul 70-71.

ENGINUX CALOLZIOCORTE – LE BOCCE ERBA 70-71

PARZIALI: 17-16; 32-40, 51-54

CALOLZIOCORTE: Minari, Pirovano M. 6, Fontana 2, Laci, Floreano 9, Meroni 20, Farinatti 3, Rusconi 9, Longhi, Brown 12, Galli M., Pirovano N. 9. All. Mazzoleni

GROANE – Seconda partita e seconda vittoria per la Tecnoadda Mandello. I ragazzi di coach Federico Tocalli non hanno problemi a sbarazzarsi di Groane, vincendo con oltre venti punti di scarto.

Mandello indirizza il match subito nel primo quarto (8-20), nel secondo periodo Groane rientra fino al meno cinque, ma i lariani riescono comunque a dare un altro strappo, andando negli spogliatoi avanti di quasi venti punti (22-39).

Nella ripresa le ottime prove di Stefano Radaelli (26 punti) e Simone Paduano (4/5 da oltre l’arco) hanno consentito alla Tecnoadda di gestire il match, vincendo col punteggio di 59-81.

“Abbiamo fatto sicuramente una buona prestazione, vincere fuori casa non è mai facile – dichiara coach Tocalli – sono contento del lavoro difensivo dei miei ragazzi. Adesso pensiamo alla sfida di Varedo di settimana prossima”.

BASKET GROANE – TECNOADDA MANDELLO 59-81

PARZIALI: 8-20; 22-39; 37-52

MANDELLO: Marrazzo 8, Ratti 5, Paduano 17, Crippa G n.e, Niang 6, Balatti, Allevi 4, Melzi 1, Radaelli 26, Lafranconi, Crippa M. 14, De Gregorio. All. Tocalli.