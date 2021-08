Basket CSilver. Le lecchesi inserite nel girone Blu 2

Tre macro gironi, quarantotto squadre al via

Non ancora annunciata la formula del campionato

LECCO – Saranno due le formazioni lecchesi al via del prossimo campionato di Serie Csilver, l’Enginux Calolziocorte e la Tecnoadda Mandello, ripescate dopo essere state retrocesse d’ufficio per non aver partecipato al campionato 2020/21. Le due squadre sono state inserite entrambe nel girone Blu 2.

Il campionato di Csilver lombardo vedrà partecipare quarantotto squadre in tre gironi: verde, giallo e blu, ognuno dei quali diviso in 1 e 2. La formula sarà la seguente: dopo una prima fase di qualificazione, giocata contro le formazioni del proprio girone (14 partite), le squadre incontrano quelle dell’altro sotto girone, con partite di andata e ritorno, per un totale di altre 16 partite.

La somma dei punti dei due turni creerà una classifica unica dal primo al sedicesimo posto, con le ultime due classificate che retrocederanno in Serie D insieme alla perdente di uno spareggio tra la peggiore tredicesima e le tre quattordicesime dei tre gironi.

Ai Play off sono ammesse le prime 8 classificate di ciascun girone di classificazione, distribuite in tre tabelloni ad eliminazione diretta. Turni al meglio delle tre partite e, alla fine, le tre squadre vincenti saranno promosse in serie C Gold.

Il girone Blu 2, quello delle lecchesi, comprende anche l’ABC Cantù, il Nuovo Basket Groane, Varedo, la Pezzini Morbegno, la Casa della gioventù Erba – allenata da coach Arturo Fracassa – e la seconda formazione dell’Aurora Desio, che giocherà il campionato coi ragazzi della U19.

Il campionato dovrebbe iniziare l’ultimo fine settimana di settembre.