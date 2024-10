Basket DR1. Calolzio inarrestabile, stop Civatese

La WBT è ancora imbattuta

Grigiorossi battuti in casa da Sondrio

ROVELLO PORRO – Non c’è il due senza il tre… e il quattro vien da sé. Prosegue a vele spiegata la WBT Calolziocorte che, espugnando il campo dell’Atena Rovello, ha messo in tasca la quarta vittoria consecutiva, a fronte di nessuna sconfitta.

L’inizio è tutto di marca lecchese. I ragazzi di coach Ivano Perego scappano sul punteggio di 1-11 e non si voltano più indietro, concludendo il primo quarto con dieci punti di margine (12-22). Nella seconda frazione il divario aumenta ancora, grazie a una grande prova difensiva che concede a Rovello la miseria di 23 punti in venti minuti di gioco (23-37).

Nella ripresa Calolzio tocca anche i venti punti di margine, gestendo il finale di partita e vincendo col punteggio di 47-63. Da segnalare l’esordio stagionale di Stefano Radaelli, autore di 8 punti. Miglior marcatore per i calolziesi Samuele Longhi con 14.

“Abbiamo iniziato forte, ma loro non hanno mai mollato. Abbiamo giocato una grande partita difensiva, come testimoniano i 47 punti concessi – dichiara coach Ivano Perego – dobbiamo lavorare sull’attacco perché abbiamo ancora troppi black-out. Abbiamo bisogno di rendere più fluido il gioco. È una vittoria importante, nota negativa l’infortunio di Rusconi a un polpaccio, vedremo cosa diranno gli esami”.

ATENA ROVELLO – WBT CALOLZIOCORTE 47-63

PARZIALI: 12-22; 23-37; 35-52

CALOLZIOCORTE: Galli 6, Rusconi, Paduano 8, Meroni, Casati 7, Butti 8, Colosimo 1, Longhi 14, Crippa 11, Radaelli 8, Marchesi. All. Perego.

CIVATESE – Terza sconfitta in quattro partite per l’Edilcasa Civatese. I ragazzi di coach Marco Pozzi hanno subito un pesante ko dalla Sportiva Sondrio.

Dopo un inizio scioccante (0-8) i lecchesi sono bravi a reagire, ma chiudono comunque il primo quarto a meno sei (14-20). La seconda frazione è la migliore per i grigiorossi che, a metà gara, hanno solo due lunghezze da rimontare (39-41).

Nella ripresa i lecchesi restano in scia solo nel terzo quarto. Sondrio vola via nell’ultima frazione, vincendo con quasi venti punti di margine (55-74).

“Abbiamo subito la loro fisicità sotto canestro senza mai riuscire a contrastarli, le percentuali in attacco poi hanno fatto il resto” il commento di coach Pozzi.

EDILCASA CIVATESE – SPORTIVA SONDRIO 55-74

PARZIALI: 14-20; 39-41; 48-54

CIVATE: Galli 14; Tentori 11, Corti 9, Rotta 6, Brusadelli 6, Minari S. 5, Iuculano 3, Castagna 1, Negri, Lomasto, Minari, L. Bianchi. All. Pozzi.