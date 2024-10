Basket DR1. Calolzio resta imbattuta, Civatese sconfitta

Quinta vittoria consecutiva per la WBT

Ultimo quarto fatale per la Civatese a Binzago

OLGINATE– Non si ferma la marcia della WBT Calolziocorte di coach Ivano Perego. La formazione lecchese non ha avuto problemi a regolare i comaschi de “Il gigante” Inverigo, battuti con trenta punti di scarto.

Fin dall’inizio gli ospiti faticano e trovare il fondo della retina e Calolzio controlla senza problemi, chiudendo il primo quarto sul 16-8. Dopo una tripla comasca, i ragazzi del presidente Dario Brini piazzano un tremendo parziale di sedici punti consecutivi che spacca in due la partita e li porta ad andare negli spogliatoi con un rasserenante vantaggio (38-21).

Inverigo prova a riavvicinarsi con un terzo quarto propositivo, ma non riuscirà mai a portare lo svantaggio sotto la doppia cifra. La WBT allunga definitivamente nell’ultimo periodo, fino al punteggio di 82-52 finale.

Migliori marcatori calolziesi Federico Casati e Stefano Radaelli con 14 punti. Da sottolineare anche la prova del diciassettenne Luca Marchesi, autore di 7 punti.

“Portiamo a casa due punti in più – dichiara coach Perego – quando giochiamo concentrati riusciamo a mettere in campo buone prestazioni”.

WBT CALOLZIOCORTE – IL GIGANTE INVERIGO 82-52

PARZIALI: 16-8, 38-21, 60-41

CALOLZIOCORTE: Galli 5, Combi 4, Paduano 2, Garota, Casati 14, Butti 11, Mazzoleni 12, Longhi 8, Crippa 5, Radaelli 14, Marchesi 7. All. Perego.

BINZAGO – Ennesima sconfitta di questo tribolato inizio di stagione per l’Edilcasa Civatese.

I lecchesi partono a fionda (2-10), ma Binzago non li lascia scappare via, chiudendo il quarto con un parziale roboante (20-14) e mantenendo il distacco per tutta la seconda frazione.

Le squadre escono dagli spogliatoi coi padroni di casa in tranquillo vantaggio (34-28), ma i ragazzi di coach Marco Pozzi mettono in mostra una difesa arcigna che li porterà a impattare il match al trentesimo minuto (40-40).

Nell’ultimo quarto la stanchezza si fa sentire e, complice un arbitraggio un po’ troppo punitivo, la Civatese perde col punteggio di 62-52.

Tre giocatori in doppia cifra per i lecchesi: Filippo Tentori (15), Daniele Castagna (12) e Riccardo Rotta (12).

“La squadra ha avuto una buona reazione abbiamo giocato punto a punto con una squadra forte – dichiara coach Pozzi – nell’ultima frazione siamo stati penalizzati dai dodici liberi segnati dall’avversario”.

BINZAGO – EDILCASA CIVATESE 62-52

PARZIALI: 20-14; 34-28; 40-40

CIVATE: Tentori 15, Castagna 12, Rotta 12, Lomasto 5, Galli 3, Corti 3, Bianchi 2, Iuculano, Minari S, Negri, Brusadelli, Minari L. All. Pozzi.