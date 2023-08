Basket Serie C. Arrivato il calendario provvisorio, c’è un errore

La settima e l’ottava giornata fissate lo stesso fine settimana

Calolzio esordirà a Milano sabato 24 settembre

CALOLZIOCORTE – Dopo aver pubblicato i gironi, la FIP Lombardia ha diffuso la versione provvisoria del calendario del campionato di Serie C, compreso quello del girone EST C, comprendente la Carpe Diem Calolziocorte.

Sfogliando il calendario le società hanno avuto una paradossale sorpresa: la settima e l’ottava giornata si disputeranno lo stesso fine settimana. I ragazzi di coach Angelo Mazzoleni dovrebbero giocare il settimo turno il 4 novembre alle 20.30 sul campo di Seriana e l’ottavo turno nello stesso giorno – e allo stesso orario – al PalaRavasio contro Mi Games Milano.

Difficile capire come la FIP potrebbe riparare questo errore. Le strade sono ovviamente due: la prima è quella di inserire la settima o l’ottava giornata come turno infrasettimanale, la seconda quello di far scalare tutte le partite successive.

Se non ci saranno modifiche, l’Enginux giocherà la prima gara il 24 settembre sul campo della Pallacanestro Milano. L’esordio casalingo avverrà sabato 30 settembre al PalaRavasio di Olginate contro Romano Basket, con inizio alle ore 20.30.

Altra particolarità di questo calendario provvisorio è la partita nel giorno dell’Epifania.

Se non ci saranno modifiche, la prima fase dovrebbe chiudersi il 24 febbraio con la sfida tra Calolziocorte e Bottanuco.