Basket Serie C. La FIP ha pubblicato i gironi

Calolziocorte inserita nel girone EST C

“Girone ostico, contro squadre che già conosciamo” dichiara coach Mazzoleni

CALOLZIOCORTE – La FIP Lombardia ha pubblicato i gironi relativi alla stagione 2023/24 per la nuova Serie C, campionato che “accorpa” le vecchie C Gold e Ci Silver. L’unica squadra lecchese che parteciperà è l’Enginux Calolziocorte, vista la retrocessione dello scorso anno subita dalla Tecnoadda Mandello.

Il nuovo campionato sarà composto da due “Conference”, a loro volta suddivise in due “Division” da 12 squadre ciascuna, per un totale di 48 squadre al via. Di queste formazioni, al termine della stagione 26 resteranno nella futura C Unica, 22 retrocederanno nella nuova Divisione Regionale 1.

La stagione dovrebbe iniziare dal primo ottobre. L’Enginux Calolziocorte è stata inserita nel Girone Est C e giocherà la prima fase contro le squadre del proprio girone – andata e ritorno – e la seconda contro il girone EST D, che comprende squadre bresciane, mantovane e cremonesi.

“La prima parte del campionato affronteremo squadre che conosciamo, ma sarà un girone ostico. Nella seconda parte ci toccheranno viaggi verso Cremona e Mantova, dobbiamo cercare di fare del nostro meglio per disputare un’ottima stagione” dichiara coach Angelo Mazzoleni.

Al seguente link i gironi completi.