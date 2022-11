Basket Serie C Silver. Brava Calolzio, il derby è tuo!

Mandello resiste tre quarti, poi crolla nell’ultimo

Terza vittoria consecutiva per la formazione di coach Mazzoleni

OLGINATE – L’Enginux Calolziocorte si aggiudica il derby contro una tignosa Tecnoadda Mandello, aggrappata alle caviglie dei padroni di casa per almeno tre quarti, prima di cedere di schianto nell’ultima frazione.

Calolziocorte si presenta senza Simone Paduano – uno degli ex di giornata – Mandello con qualche incerottato di troppo. Le squadre faticano a trovare punti nella prima metà del quarto (5-5), gli ospiti si dimostrano combattivi, anche se Calolzio chiude il quarto in vantaggio con una tripla sulla sirena di Leonardo Meroni (19-17).

Nella seconda frazione nessuna delle due squadre prende il sopravvento. I lariani si affidano a Francesco Puglisi – 12 punti nel primo tempo! – per restare in scia e andare al riposo con solo tre punti di svantaggi (38-35).

Dopo un terzo quarto ancora in equilibrio (57-50), Mandello alza bandiera bianca, con soli due punti segnati nella prima metà dell’ultima frazione. L’Enginux arriva a sfiorare i venti punti di vantaggio e poi gestisce, vincendo col punteggio i 76-61.

I primi due quarti non mi sono piaciuti, abbiamo giocato senza il giusto mordente – dichiara coach Angelo Mazzoleni – nel terzo quarto siamo andati meglio in difesa e, se difendi forte, allora in attacco tutto diventa più semplice. È stata una bella partita”

“Un buon primo tempo, nel secondo c’è stato un calo fisico che ci poteva stare, date le condizioni difficili. Speravo che potessimo sopperire con la voglia, ma nel secondo non ce la facevamo più – dichiara coach Federico Tocalli – nella ripresa abbiamo fatto troppa fatica in attacco, pagando la precaria condizione fisica di alcuni giocatori importanti”.

ENGINUX CALOLZIOCORTE – TECNOADDA MANDELLO 76-61

PARZIALI: 19-17; 38-35; 57-50

CALOLZIOCORTE: Meroni 16, Rusconi 14, Crippa 12, Longhi 8, Tentori 8, Crippa 7, Mazzoleni 7, Castagna 4, Carcano, Minari, Pirovano, Galli Riccardo n.e, All. Mazzoleni

MANDELLO: Puglisi 14, Marrazzo 13, Ratti 11, Combi 7, De Gregorio 5, Longhi 4, Niang 4, Balatti 3, Lanfranconi, All. Tocalli