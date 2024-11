Basket Serie DR1. Calolzio non si ferma, Civatese ko in Valtellina

La WBT supera Paderno Dugnano (50-61)

Una buona Civatese dura tre quarti contro Morbegno (79-63)

LGINATE– Continua inarrestabile la marcia della WBT Calolzio, che prosegue il suo campionato senza macchia battendo Paderno Dugnano (50-61) e restando al comando del girone Est C.

I lecchesi giocano al PalaRavasio ma non sono la squadra di casa, visto che hanno “prestato” il campo ai rivali. Paderno parte a fionda (11-3) ma dopo il time-out di coach

Ivano Perego la WBT si sveglia e impatta il primo quarto (16-16).

Nei quarti centrali Calolzio allunga, nonostante il tentativo di rientro di Paderno, che arriva a due soli punto nella terza frazione.

Paderno prova la carta della zona ma Calolzio non si scompone e allunga nell’ultima frazione, sino al 50-61 finale. Miglior marcatore Federico Casati con 14 punti.

“Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile, è una squadra con un gruppo solido che sta andando oltre le aspettative di inizio stagione. Noi, dopo un inizio fiacco, siamo stati bravi a tornare subito in partita” dichiara coach Perego.

PADERNESE – WBT CALOLZIOCORTE 50-61

PARZIALI: 16-16; 24-32; 36-48

CALOLZIOCORTE: Galli 2, Marchesi 2, Paduano 3, Mazzoleni 2, Casati 14, Butti 4, Combi 7, Longhi 8, Crippa 2, Radaelli 11, Colosimo 6. All. Perego

MORBEGNO – L’Edilcasa Civatese inciampa sul campo della Pezzini Morbegno, pagando a carissimo prezzo un terzo quarto deludente.

Il primo quarto è di assoluto equilibrio tra gialloneri e grigiorossi (18-16) ma, nella seconda frazione, sono proprio i ragazzi di coach Marco Pozzi a scappare via, andando al riposo con sei punti di vantaggio (31-37).

Nel terzo quarto Morbegno rivolta la partita come un calzino: con un parziale di 24-10 i valtellinesi prendono il comando del match e arrivano ad avere anche venti punti di margine nell’ultimo quarto, vincendo col punteggio di 79-63.

“Abbiamo fatto una buona partita per tre quarti, giocando come pensavamo – dichiara coach Pozzi – peccato per i cinque minuti di amnesia e i 31 tiri liberi subiti”

PEZZINI MORBEGNO – EDILCASA CIVATESE 79-63

PARZIALI: 18-16; 31-37; 55-47

CIVATE: Rotta 18, Galli 13, Castagna 9, Lomasto 7, Bianchi 5, Tentori 4, Corti 4, Cala 3, Minari, Negri, Iuculano, Minari L. All. Pozzi.