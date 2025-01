Basket Serie DR1. La WBT Calolziocorte non sa più vincere

A Morbegno vince la Pezzini (75-70)

Terza sconfitta consecutiva per i calolziesi

MORBEGNO – Terza sconfitta consecutiva per la WBT Calolziocorte. La formazione di coach Ivano Perego non ha ancora vinto una partita in questo 2025 ed è stata superata ieri dalla Pezzini Morbegno.

La partita comincia, la Calolzio non si presenta e dopo pochi minuti la formazione valtellinese è avanti 19-4, chiudendo il primo quarto in assoluto controllo (23-10).

La WBT rimette in pista nonostante l’infortunio di Marcello Butti alla caviglia e i problemi di falli di Stefano Radaelli, andando al riposo con sei punti da recuperare (38-32).

Nella ripresa i calolziesi provano a lottare, ma non riescono mai a mettere il naso avanti e Morbegno vince col punteggio di 75-70.

Miglior marcatore Samuele Longhi a quota 16 punti.

“Se pensiamo di venire a vincere a Morbegno partendo 13-0, siamo degli illusi – dichiara coach Perego – Radaelli non è stato mai in partita a causa dei falli, Butti si è infortunato. Siamo stati bravi comunque a rientrare ma, quando contava, non abbiamo preso i rimbalzi, abbiamo sbagliato passaggi facili, non difendendo e mandandoli al ferro in maniera troppo semplice: così non si può vincere a Morbegno. Questa cosa fa male, coi giocatori che abbiamo dovremmo essere più maturi e tirare fuori un’esperienza che, a volte, sembra quasi che non abbiamo”.

PEZZINI MORBEGNO – WBT CALOLZIOCORTE 75-70

PARZIALI: 23-10; 38-32; 56-48

CALOLZIOCORTE: Casati 2, Redaelli 8, Crippa 11, Paduano 9, Meroni 7, Longhi 16, Combi 7, Rusconi 5, Colosimo 5, Marchesi n.e., Butti. All. Perego.