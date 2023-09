Corsa a Coppie dell’Innominato, vince la coppia Elmazoury e Murchid

Al femminile primo posto per Simona Fazzini e Angela Locatelli

Grande partecipazione ed entusiasmo per l’8^ edizione della corsa vercuraghese

VERCURAGO – Ahmed Elmazoury e Mohammed Murchid al maschile, Simona Fazzini Angela Locatelli al femminile: sono i vincitori della Corsa a Coppie dell’Innominato andata in scena oggi, sabato 23 settembre, a Vercurago. La tradizionale gara di corsa a coppie giunta alla sua 8^ edizione ha preso il via alle 14, in un clima di entusiasmo e allegria nonostante il meteo incerto e l’acquazzone.

Circa 200 le coppie iscritte alla competitiva, tanti anche alla gara ludico-motoria e a quella riservata ai più piccoli.

La corsa vercuraghese, 9,6 chilometri e circa 430 metri di dislivello positivo, anche quest’anno ha riservato tante emozioni. Ahmed Elmazoury e Mohammed Murchid è stata la prima copia classificata al maschile che ha chiuso il percorso in 41’ e 06’’. Dietro di loro al secondo posto la coppia Rigonelli-Tavola (44’ 03’’) e Villa Melesi (45’51’’).

Al femminile primo gradino del podio per la coppia Fazzini-Locatelli, giunta al traguardo dopo 59’ e 37’ di gara, seguita da Rusconi-Crucifero (1h 01’ 04’’) e Sangalli-Belloni (1h 04’ 45’’).

Tra le coppie miste, primo posto per Girola-Riva (51’23’’), secondo posto Fumagalli-Colombo (53’21’’) e terzo per Meroni-Chimienti (53’34’’).

Insomma, un altro grande successo per una corsa amata da grandi e piccoli, come testimoniato dalla numerosa partecipazione e dall’entusiasmo che ha caratterizzato il pomeriggio.

