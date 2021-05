Giada torna in pista, risultati “magici” per la ballerina calolziese

Dopo un anno e mezzo di stop per la pandemia, Giada è tornata a ballare alla grande

Terzo posto in una gara difficile contro atlete più esperte: “Siamo davvero orgogliosi di lei”

CALOLZIOCORTE – La pandemia non ha fermato la voglia di ballare della piccola Giada Canino anzi, dopo un anno e mezzo lontana dalle competizioni la calolziese, atleta della scuola di ballo Rosy Dance di Villongo, è tornata in pista ottenendo risultati magici. Avete capito bene, risultati magici. Perché quello che riesce a fare Giada ogni volta che parte la musica è qualcosa di straordinario che va al di là di una vittoria conquistata…

Sabato scorso, a Castellanza (VA), si è tenuta la prima gara ufficiale del 2021 dove erano presenti anche gli atleti paralimpici. La formula di gara non prevedeva la suddivisione in categorie così Giada si è trovata a misurarsi con atlete più forti e quotate di lei. “Era un po’ tesa – racconta papà Elio – noi gli abbiamo detto di pensare solamente a divertirsi che sarebbe stata come al solito una bella esperienza”.

La passione di Giada per il ballo è davvero tanta, ma quello di sabato era un confronto davvero impegnativo, e lei è riuscita a conquistare un preziosissimo terzo posto individuale: “Siamo felicissimi per come si è comportata perché ha dimostrato di essere all’altezza della situazione – hanno raccontato i genitori di Giada -. Nemmeno noi ci aspettavamo un risultato del genere, siamo davvero orgogliosi”.

Un grandissimo risultato, però, è stato raggiunto nel ballo in coppia. Avevamo parlato di risultati magici, una magia che si è ripetuta anche sabato scorso: “Giada balla in coppia con Michele (Giada ha la sindrome di Down mentre Michele è autistico) e credo che loro due, una delle pochissime coppie a livello italiano (se non l’unica) a fare squadra con queste disabilità, rappresentino un vero e proprio primato oltre che un bellissimo esempio di come si possono superare barriere che sembrano insormontabili – ha detto Elio Canino -. La loro maestra di ballo ha sempre creduto in questa coppia ed è incredibile vedere la loro trasformazione quando inizia la musica. Vi assicuro che non è facile perché è tutto frutto di molti sacrifici, tante ore di allenamento e passione. Giada e Michele hanno trovato il loro modo di comunicare attraverso il ballo e Michele, nonostante sia più grande, ha tanta fiducia in Giada. Hanno conquistato il 5° posto, ma quello che più conta è che ancora una volta sono riusciti a emozionare tutto il pubblico”.

Le gare precedenti

Prima della strepitosa giornata di gare del 29 maggio, Giada aveva partecipato a una competizione internazionale on-line lo scorso 24 aprile a cui hanno partecipato atleti da Russia, Inghilterra, Olanda, Repubblica Ceca, Polonia, Georgia, Malta e Austria… Si trattava di una gara particolare: i ballerini non conoscevano la musica e dovevano improvvisare un ballo. Nemmeno a dirlo Giada è riuscita a proporre una esibizione che le ha consentito di vincere la gara.

Una vittoria che ha poi ripetuto il 9 maggio a Brescia durante un’altra esibizione di ballo. Si trattava di una gara di livello nazionale con partecipanti da Sicilia, Puglia e Calabria. In questo caso, proprio nel momento della ripartenza dopo il difficile periodo del covid, l’organizzazione ha voluto assegnare simbolicamente la vittoria a tutti gli atleti con disabilità che hanno partecipato alla competizione.

Insomma, Giada non smette mai di stupire ed è bello vedere come questa ragazzina non si faccia abbattere da niente e da nessuno ma porti avanti con impegno la sua bellissima passione per il ballo!