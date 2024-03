Ginnastica Archè, dal gruppo maschile ottimi risultati a Mortara

Angelo Licata 2° nel Corpo Libero e a Volteggio

CALOLZIOCORTE – Il team di ginnastica artristica maschile del gruppo agonistica Ginnastica Archè di Foppenico (Calolziocorte) sono scesi in campo gara sabato 2 Marzo a Mortara (PV) nel massimo livello Silver, impegnati nella

I ragazzi hanno portato esercizi nuovi e di alto livello, nonostante qualche piccola sbavatura, sono riusciti a concludere una bella gara.

Per la categoria Junior 1 hanno gareggiato Angelo Licata e Giovanni Dozio. Angelo ha ottenuto il 2° posto a Corpo libero e a Volteggio, seguito da Giovanni in 5^ posizione.

Per la categoria Junior 2 calca la pedana Giorgio Rossi che conclude la gara al 6° posto a Volteggio e 8° alle Parallele.

I ragazzi tornano in palestra consapevoli che si può fare meglio e desiderosi di fare bene. Pronti per la prossima prova che si terrà a fine Marzo!