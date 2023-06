Kayak. Quattro titoli regionali per il CK 90 Vercurago

Grande festa per la famiglia Zucchi: è di Alberto e della figlia Sara il titolo di discesa combinata

Secondo posto per Margherita Cattaneo tra gli Allievi A

DERVIO – Il CK 90 Vercurago aggiorna il medagliere societario al termine delle gare svoltesi oggi, organizzate dal canoa club Cassano d’Adda, valide per il campionato di discesa combinata.

Al via della competizione 117 atleti, provenienti da 23 diverse società, tra Lombardia, Liguria e Canton Ticino. La gara era valevole per l’assegnazione del titolo regionale lombardo.

Il percorso della gara sprint (500 metri) andava da alzaia Naviglio Martesana a nord della frazione di Groppello Ponte della Sansona. Quello per la lunga (2.4 km) terminava al confine con il comune di Fara Gera d’Adda.

I vercuraghesi si sono presentati al via con Margherita Cattaneo e la “Zucchi family”, composta da papà Alberto e dai figli Sara, Ruben e Jan.

La notizia da sottolineare è che tutti e quasi tutti gli atleti sono andati sul podio. Alberto Zucchi (Master C) e sua figlia Sara (K1 Cadette A) hanno ottenuto il titolo regionale di discesa combinata per mancanza di avversari. Ruben (1 Allievi B) si è classificato secondo, come Margherita Cattaneo (K1 Allievi A), superata dall’atleta del CK Rivabella Marilù Brambilla. ‘Medaglia di legno’ per Jan Zucchi (K1 Allievi A), giunto quarto, superato da tre atleti provenienti da fuori regione.

Una curiosità: tutti e quattro gli ‘Zucchis’ hanno conquistato il titolo lombardo di discesa combinata.