Monte Marenzo. Si è concluso con un successo il Memorial Cannavò-Redaelli

Calcio giovanile tra sport e valori: “I bambini si sentono protagonisti di qualcosa di importante: fare parte di una squadra”

MONTE MARENZO – Si è conclusa domenica 2 giugno la 14^ edizione del Memorial

Candido Cannavò – Daniele Redaelli organizzato dalla Polisportiva Monte Marenzo. Il Memorial ha collezionato grandi numeri: 56 squadre, circa 600 ragazzi in campo, 3 settimane di torneo.

Renato Caroli, presidente della Polisportiva conferma che “dal 2000 a oggi, da qui sono partiti 29 giocatori che sono andati nelle squadre professioniste tra cui Atalanta, Inter, Milan, Monza, Lecco. E anche due allenatori del settore giovanile dell’Atalanta. Abbiamo vissuto anche quest’anno una festa dello sport di base per bambini dai 6 ai 12 anni che si sentono protagonisti di qualcosa di importante: fare parte di una squadra”.

Angelo Fontana, responsabile area sociale della Polisportiva Monte Marenzo: “Il lavoro si porta avanti grazie all’aiuto dei nostri volontari. Abbiamo anche i nonni che danno una mano. Quest’anno abbiamo ospitato anche lo stand Telethon. La bellezza di questo torneo è la fiducia dei ragazzi e delle famiglie che ogni anno partecipano a questo Memorial, ormai un punto di riferimento nel territorio”.

La signora Gigliola Staffelli, madre del dottor Alessandro Staffelli a cui è intitolato uno dei premi, ha detto alla squadra che lo ha vinto: “Il mio Alessandro diceva sempre che una vita vale solo se si fa qualcosa per gli altri. Voi siete giovani: aiutate chi ha bisogno di aiuto, i vostri amici, non prendeteli in giro”.

Un altro premio è stato consegnato dalla signora Tiziana Sacco: “Lo sport è una scuola di vita dove potete imparare molto per la vostra”. La consegna del premio è avvenuta tra gli amici del marito Fabio Valsecchi a cui è dedicato il premio.

Alessandra Gaetani ha consegnato il premio fair play intitolato a Daniele Redaelli che quest’anno è andato a un incredulo staff della cucina: “Daniele Redaelli è stato tra i primi a parlare della funzione sociale dello sport. Insieme allo storico direttore della Gazzetta dello Sport Candido Cannavò lo ha portato anche nelle carceri e in zone di guerra, come l’Afghanistan. Nei 46 anni alla Gazzetta, Daniele ha incontrato tanti ragazzi come voi perché gli piaceva vivere l’essenza dello sport”.

Don Angelo Roncelli, parroco di Monte Marenzo ha aggiunto: “Le parole della signora Staffelli rimandano a quelle di Gesù che ci dice di aiutare il prossimo che ha bisogno. Lo sport vi aiuta a praticarlo in modo corretto”. Il sindaco Paola Colombo ha ringraziato per la presenza di tutti che testimonia “l’importanza dello sport di base che vi aiuterà ad affrontare i problemi della vita”.

Le finaliste per ogni categoria

Domenica 19 finale Cat. primi calci 2016

1° Class. Sala Galbiate, Coppa Simona Bonanomi a.m.

2° Class. US Cisanese Coppa Livio Ravasi a.m.

3 Class. Moltenobrongio. Coppa Polisportiva

4 Class. Aurora Olgiate. Coppa Polisportiva

Domenica 26 finale Cat. Esordienti Misti 2011/2012

1° Class, Mapello, Coppa Pippo Milesi a.m.

2° Class. Ac. Valle S. Martino. Coppa Raffaella Bonanomi a.m.

3 Class. OSGB Merate Coppa Polisportiva

4 Class. Aurora Olgiate. Coppa Polisportiva

Sabato 1° Giugno finale Cat. Pulcini 2015

1° Class. Sala Galbiate – Coppa Gianmario Colombo a.m.

2° Rovinata – Coppa Claudio ed Ezio a.m.

3° Aso.AltaB.za Coppa Polisportiva

4° Pol 2.B Coppa Polisportiva

Domenica 2 Giugno finale Cat. Primi Calci

1° Cisanese Coppa Alessandro Staffelli a.m.

2° Sala Galbiate Coppa Osvaldo Aondi a.m.

3° Brianzaolginatese Coppa Polisportiva

4° Albavilla Coppa Polisportiva

Miglior giocatore Francesco Garda 2013 Sala Galbiate

Miglior portiere Leonardo Sala 2015 Cisanese

