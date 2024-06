Play-out Serie C. WBT Calolzio, sconfitta e retrocessione

Venegono passa al PalaRavasio 80-83

Il tiro del pareggio di Pirovano si spegne sul ferro

OLGINATE – Col tiro del pareggio di Mattia Pirovano spentosi sul ferro si è conclusa la stagione della WBT Calolziocorte, una stagione amara costellata di tanti infortuni e problemi e conclusasi nel modo peggiore, con una retrocessione in serie DR1.

La prima vittoria a Venegono aveva illuso i tifosi, ma poi sono arrivate tre vittorie di fila per la squadra varesina, compresa quella di ieri sera.

L’inizio di gara è troppo brutto per essere vero per Calolzio (1-13), ma i ragazzi di coach Angelo Mazzoleni hanno voglia di lottare e alla fine del primo quarto hanno soli quattro punti da recuperare.

Il primo sorpasso della gara arriva con un canestro di Martino Rusconi (26-24); Venegono è precisissima da oltre l’arco ma un guizzante Pirovano riscatta l’inizio sconcertante con sette punti in un amen, compreso il tap-in del meno uno a metà partita (44-45).

Venegono prova a sorprendere Calolzio con la zona e coach Mazzoleni risponde con la stessa moneta. Il risultato è che le squadre avanzano di pari passo verso il finale di gara, nessuna delle due in grado di dare la spallata decisiva.

A 25’’ dalla fine il tiro del pareggio di Samuele Longhi in penetrazione finisce in&out. Due liberi di Pirovano riportano comunque Calolzio a meno due (78-80), anche grazie ai numerosi errori dalla lunetta degli ospiti. I lecchesi avrebbero la tripla del sorpasso con Simone Paduano e quella del pareggio, con Pirovano.

Entrambi i tiri, presi fuori equilibrio, si spengono sul ferro.

Venegono passa al PalaRavasio 80-83. Per Calolzio una serata amara, al termine di una stagione molto complicata.

“Per come abbiamo giocato, non meritavamo assolutamente di perdere questa partita – dichiara coach Mazzoleni – avremmo meritato di giocarci la salvezza nella quinta gara”.

WBT CALOLZIOCORTE – LO SCOIATTOLI VENEGONO 80-83

PARZIALI: 18-22, 44-45, 60-65

CALOLZIOCORTE: Galli 22; Rotta 15; Corti 9; Lomasto 7; Galliani 7; Panzeri 6; Castagna 5; Castagna 5; Negri 2; Butti; Minari; Butta. All. De Lazzari.