Vercurago. Al Tennis Club Tre Stelle spettacolo con il Trofeo Bestsider

Dopo due settimane di sfide le finali hanno decretato i vincitori

Nel doppio trionfa la coppia Passoni/Montorfano, nel singolo successo del 19enne Mattia Galimberti

VERCURAGO – Ci sono volute due settimane di incontri (dal 25 settembre al 10 ottobre) sul campo in terra battuta del TC “Tre Stelle” di Vercurago per arrivare alle finali di doppio e singolare maschile e per assegnare la palma dei vincitori del “Trofeo Bestsider” limitato a categoria 3.1. Cinquanta gli iscritti al ricco tabellone per il singolare e 16 le coppie di doppio che hanno impegnato non poco il G.A. FIT Paolo Limonta e il Direttore del torneo Gianfranco Arnoldi.

La finale del doppio si è risolta con un derby fra atleti del TC “Tre Stelle” di Vercurago ed è la consolidata coppia Passoni/Montorfano a vincere su Arnoldi/Marioni (64 61 lo score). Più combattuta la finale del singolare maschile che vede il diciannovenne Mattia Galimberti (Tennis Club Lecco) avere la meglio su Davide Montorfano per 76 63.

“Un torneo che conferma la vitalità del circolo di Vercurago che da sempre ospita incontri e momenti agonistici. Un ringraziamento particolare a Taurus Sport, Bestsider e Badesign per aver sostenuto l’evento sportivo”.