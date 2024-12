Coppa di Natale 2024: presentata la sfida in famiglia tra canottieri e canoisti

La sfida di calcio si disputerà la mattina di Natale al campo dell’Aurora San Francesco

Chi vince si aggiudica la maglia bluceleste, chi perde un tuffo nel lago

LECCO – È stata presentata questa mattina, nella sede della Canottieri Lecco, la tradizionale sfida tra canoisti e canottieri per aggiudicarsi la Coppa di Natale 2024. L’appuntamento è per il giorno di Natale stesso: alle 10:00 si giocherà la partita di calcio sul campo dell’Aurora San Francesco che ha messo a disposizione il terreno di gioco.

Chi vincerà la sfida otterrà in premio, oltre alla Coppa, anche una maglia realizzata da Legea in collaborazione con la Calcio Lecco. La casacca ha un forte richiamo al territorio infatti, come nella terza maglia del Lecco, sono rappresentati sul davanti il Matitone e sul retro le montagne che sovrastano la città. Invece, chi perderà dovrà fare un tuffo nelle acque gelate del lago.

A fare gli onori di casa alla Canottieri è stata la vice-presidente Lucia Micheli che, innanzitutto, ha ringraziato che ha permesso la realizzazione di questo evento: “Ringrazio il nostro presidente Marco per il suo appoggio costante. La Calcio Lecco che ha subito condiviso questo progetto con noi. Ringrazio anche Legea che con poco preavviso ha realizzato una nuova maglia”.

“Ringrazio anche molto l’Aurora San Francesco perchè trovare un campo disponibile la mattina di Natale è un’impresa davvero ardua. Infine, un grazie a Lorella Cesana che ha organizzato questa giornata. La Coppa di Natale nasce nel 1990 grazie a Giovanni Lozza che organizza il primo bagno per chi perde, ma anche prima avveniva la sfida. Una sfida che nella sua rivalità unisce tantissimo i ragazzi tra loro. Ma soprattutto si rafforza il legame con la cittadinanza anche tramite la maglia che richiama la nostra città”.

In seguito è stata presentata la maglia insieme alla rappresentante di Legea, Fabiana Maddaluno, che ha descritto i particolari: “La maglia ha le righe orizzontali che richiamano quella originale della Canottieri Lecco. Queste righe erano già state indossate dal Lecco per festeggiare i 110 anni. Gli inserti sono realizzati in granata come la terza maglia e il tessuto è identico a quello utilizzato in ambito calcistico. Ed essendo una produzione ad hoc ha un’etichetta al suo interno che ricorda i 130 che si celebreranno l’anno venturo”.

Infine ha parlato il vice-presidente della Calcio Lecco, Francesco Aliberti che ha sottolineato il legame storico tra Canottieri e Calcio: “Siamo contenti di aver contribuito alla realizzazione di questa bellissima maglia. Da diversi anni la società non veniva coinvolta nella Coppa di Natale, siamo orgogliosi di ciò e ringraziamo la Canottieri di questo. Non è detto che questa maglia non possa essere usata in una partita della Calcio Lecco, faremo quindi tutte le valutazioni del caso”.