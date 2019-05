Dervio ospita la kermesse sportiva “Vivi lo sport”

Tempo di lettura: 1 minuto

Alla regia della manifestazione l’Unione Sportiva Derviese

L’evento è in programma per domenica 19 maggio

DERVIO – Grande attesa a Dervio per la giornata intitolata “Vivi lo sport” promossa dall’Unione Sportiva Derviese in programma domenica 19 maggio.

Un evento ricco di iniziative dedicate ai più piccoli a partire da una trentina di campi da mini volley su cui giocheranno 60 squadre, in concomitanza sul campo di calcio si sfideranno i Pulcini a sette con la partecipazione di quattro squadre.

Con l’occasione il gruppo di barcaioli della Lucie accompagneranno i visitatori e i piccoli sportivi sul lago per dei giri turistici a bordo della tradizionale imbarcazione lariana.

La manifestazione sarà dedicata ai dirigenti dell’Unione sportiva derviese che sono venuti a mancare: Giovanni Bonazzola e Gianfranco Seghezzi.

La giornata di sport sarà chiusa da un partita delle “vecchie” glorie dell’Usd che sul campo di calcio a 11 metteranno alla prova le loro doti.

Paolo Sandonini, presidente del sodalizio e il suo vice Michael Bonazzola, sottolineano l’importanza della manifestazione: “Vogliamo che sia l’occasione per trasmettere i valori propri dello sport ai bambini. L’attività sportiva deve essere divertimento ma anche acquisizione del senso di responsabilità, dell’importanza del sacrificio e del valore di lavorare in squadra. Sarà tanto il tempo dedicato alle gare ma anche l’occasione per stare insieme, partecipare al banchetto e divertirsi”.

Un ringraziamento speciale da parte dell’organizzazione va alla Fipav di Sondrio che ha permesso di ospitare questo importante concentramento di mini volley.