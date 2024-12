Eccellenza. L’Olginatese ritorna a vincere: 2-0 contro il Calvairate

L’Olginatese vince 2-0 con l’Academy Calvairate e lascia l’ultimo posto in classifica

La Luciano Manara perde 4-1 contro l’Arcellasco

OLGINATE – Torna al successo in campionato l’Olginatese di Manuele Sorti che vince 2-0 contro Academy Calvairate grazie ai gol di Santonocito e Di Palma. I bianconeri grazie ai tre punti odierni abbandonano l’ultimo posto in classifica scavalcando la Casati Calcio Arcore.

Un respiro di sollievo per i lecchesi che in settimana ha già iniziato a muoversi sul mercato per rafforzare la rosa. I nuovi acquisti sono: il centrocampista Riccardo Motta, classe ’00 proveniente dalla Trevigliese e gli autori dei gol odierni Luca Santonocito e Matteo Di Palma, attaccante classe ’05 proveniente dalla Tritium.

Inoltre, la società sta lavorando anche in uscita, infatti è stata annunciata la separazione da Luca Mereggalli, Alessandro Frattini, Mattia Pasquinelli e Nicolò Alfano. Tornando alla partita i due gol sono stati segnati al 30′ del primo tempo e al 35′ della ripresa entrambi in contropiede.

Commenta la gara il direttore generale dell’Olginatese, Fabio Galbusera: “Una partita tosta, loro sono una buona squadra ma finalmente abbiamo vinto e ci siamo tolti un peso. È, infatti, dalla prima gara in campionato che non vincevamo. Oggi siamo entrati in campo con la voglia di far male e con la consapevolezza di non avere più nulla da perdere”.

“I nuovi arrivi sono andati entrambi a segno e di questo sono molto contento: Di Palma è un toro, di testa tutte le palle sono sue in area. Invece, Santonocito è un giocatore di qualità e Sorti l’ha piazzato dietro le due punte. Oggi con due contropiedi abbiamo trovato due gol e la vittoria, l’importante è questo. Abbiamo sofferto nel finale ma, ci siamo difesi da leoni. I nuovi arrivi ci stanno dando una grande mano e in settimana sto definendo l’arrivo di un difensore centrale”.

Mentre perde la Luciano Manara e lo fa male in trasferta incassando ben quattro reti dall’Arcellasco Città di Erba, una delle dirette rivali per la salvezza. Per i biancoazzuri in gol Daniele Conti invece, per i padroni di casa Hamidi, Serra, Molteni e Arrighi.