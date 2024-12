Eccellenza. Doppia sconfitta per le formazioni lecchesi

La Luciano Manara perde di misura contro il Lemine Almenno

L’Olginatese cade 2-1 contro l’Arcellasco Città di Erba

BARZANÒ – Domenica sfortunata per le compagini lecchesi impegnate nel campionato d’Eccellenza. Infatti, sono arrivate due sconfitte sia per Luciano Manara che Olginatese, entrambe casalinghe. La formazione di Castagna fa, così, un passo indietro in classifica scivolando al quart’ultimo posto in quanto le dirette concorrenti sono andate a punti.

Commenta la gara il team manager, Mauro Fumagalli: “Una partita decisa dal gol al terzo minuto di gioco di Tironi. Una gara in cui noi abbiamo provato a giocare e cercare il pareggio, soprattutto nei minuti finali del primo tempo, ma oggi non girava e sotto porta dobbiamo essere più concreti e non cercare la finezza”.

“Nella ripresa abbiamo avuto alcune chances con Sala ma nulla di fatto, poi loro si sono chiusi dietro nel difendere il vantaggio. Potevamo fare molto meglio e ora dobbiamo buttare un occhio alla classifica perchè l’Arcellasco, prossima nostra avversaria, ha vinto e ci ha dato tre punti di distanza. Dovremo recuperarli subito andando giocare per vincere ad Erba domenica prossima”.

L’Olginatese, invece, rimane ferma all’ultimo posto della graduatoria con soli 6 punti conquistati nelle 14 partite già disputate. Il cammino sembra già tracciato per i bianconeri, ma la società potrebbe intervenire sul mercato per rafforzare la giovane rosa oppure prendere delle scelte drastiche sulla attuale guida tecnica. Se si vuole cambiare è ora il momento per farlo siccome c’è ancora tempo per svoltare il proprio campionato.