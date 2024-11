Eccellenza. La Luciano Manara pareggia 0-0 in trasferta contro il Fucina

Pareggio senza reti tra Luciano Manara e Fucina

Perde ancora l’Olginatese: 3-0 sul campo della Lemine Alemenno

BARZANÒ – Giornata sterile di punti per le due formazioni lecchesi impegnate in Eccellenza. Infatti, l’unica ad andare a punti è la Luciano Manara che pareggia 0-0 sul campo del Fucina, attuale sesta forza del campionato. I biancoazzurri, invece, sono ad un passo dall’uscire dalla zona play-out.

Commenta la partita odierna il team manager, Mauro Fumagalli: “Oggi una bella partita con diverse occasioni da entrambe le parti. Noi abbiamo sprecato tre nitide palle gol davanti alla porta e ce la siamo giocati alla pari, quindi un risultato che ci sta ed anche il nostro allenatore è soddisfatto”.

“Un risultato che ci da fiducia per il prosieguo della stagione, inoltre stiamo recuperando gli infortunati e abbiamo fatto due operazioni in entrata. L’obbiettivo è avere una rosa competitiva che ci permetta di giocarcela con tutte le squadre dalla prima all’ultima, anche valorizzando i nostri giovani”.

Altra sconfitta, invece, per l’Olginatese che dopo una buona partenza non è più riuscita a rialzarsi, anzi è precipitata all’ultimo posto in classifica. Oggi, la formazione di Sorti ha perso 3-0 sul campo del Lemine Alemenno, decidono la partita i gol di Rota, Boffelli e Bonalumi.