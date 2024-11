Eccellenza. Un punto a testa per Olginatese e Luciano Manara

Ritorna a far punti l’Olginatese: 1-1 contro il Fucina

Stesso risultato anche per la Luciano Manara contro il Leon

OLGINATE – Nell’11^ giornata del campionato d’Eccellenza 24/25 conquistano un punto a testa le due formazioni lecchesi. Infatti, sia Olginatese che Luciano Manara pareggiano i rispettivi match con lo stesso risultato, 1-1: i primi contro il Fucina e i secondi contro il Leon.

Un punto che sblocca la classifica dei bianconeri ma che non basta ad agganciare la penultima. L’Olginatese ha affrontato la quarta forza del campionato e per buona parte della gara dominato l’incontro: al gol di Galbusera ha risposto Fabiani ad un soffio dal 90′. Il pareggio di oggi, arrivato dopo ben quattro sconfitte consecutive, potrebbe segnare una svolta dei ragazzi di Sorti per provare a risalire in classifica ed almeno portarsi entro il giro di boa in zona play-out.

Commenta il risultato il direttore generale dell’Olginatese, Fabio Galbusera: “Oggi bene ma non benissimo perchè al 90′ abbiamo beccato il gol avversario, al termine di una partita completamente dominata. Abbiamo giocato meglio ma, non possiamo buttare via così tre punti. Dobbiamo stare attaccati alle squadre che ci precedono per non perdere il treno dei play-out”.

Nel match tra Luciano Manara-Leon a portarsi in vantaggio sono stati gli ospiti brianzoli con un eurogol di Comelli nel primo tempo. Ma, nella ripresa i biancazzurri hanno preso maggiore coraggio e trovato un rigore alla mezz’ora, trasformato in rete da Bovis.

Racconta la gara il team manager, Mauro Fumagalli: “Siamo contenti perchè nelle tre partite contro le prime delle classe abbiamo raccolto tre ottimi punti. Anche siamo stati all’altezza e giocato alla pari. Han segnato prima loro con un gran gol all’incrocio, poi nel secondo tempo ci siamo giocati bene le nostre chance e pareggiato la partita facendo una buona prestazione di squadra”.