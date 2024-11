Eccellenza. La Luciano Manara frena la corsa della capolista Mapello

Pareggio d’oro per la Luciano Manara: 1-1 contro il Mapello

Sprofonda l’Olginatese che perde 4-0 contro il Leon

BARZANÒ – Un punto che vale come una vittoria quello della Luciano Manara che in trasferta ha pareggiato 1-1 sul campo del Mapello. Una partita equilibrata tra due formazioni che hanno dato tutto sul campo cercando fino all’ultimo di ottenere i tre punti in palio.

Entrambi i gol nel primo tempo: Gambarini ha aperto le marcature per i padroni di casa poi, gli ospiti non si sono persi d’animo e hanno risposto con Roberto Sala. Momento d’oro per il centrocampista lecchese al quinto gol nelle ultime quattro gare di campionato.

Commenta la gara il team manager dei biancoazzurri, Mauro Fumagalli: “È stata una bella partita tosta contro un avversario di livello. Abbiamo segnato per primi noi con Sala che tecnicamente è uno dei nostri ragazzi più forti. Poi, loro hanno pareggiato a due minuti dallo scadere del primo tempo con un gol direttamente da calcio d’angolo”.

“Nella ripresa abbiamo sofferto un po’ perchè loro qualitativamente sono forti, però ci siamo difesi bene con lucidità. Ci è stato anche annullato un gol per fuorigioco al limite di Losa. Comunque siamo felici per la prestazione ed anche il mister è contento per il carattere che la squadra ha dimostrato in campo, la squadra vista oggi sta bene ed è in salute, ciò ci da fiducia per le prossime sfide”.

Domenica nera, invece, per l’Olginatese che incassa ben 4 reti dal Leon, a timbrare il tabellino di giornata sono Comelli, Aldegani, Pelle e Ferrara. I bianconeri rimangono dunque all’ultimo posto in classifica del campionato d’Eccellenza 24/25 a quota cinque punti.

Racconta la gara e il periodo nero della propria squadra il direttore generale Fabio Galbusera: “Anche oggi come le altre partite abbiamo giocato bene nel primo tempo, però nella ripresa c’è stato un crollo. Loro hanno sbloccato la gara e poi segnato due tiri da fuori nell’angolino che ci hanno tagliato le gambe”.

“Sapevamo di essere, fin dall’inizio, una squadra giovane con dei limiti che avrebbe dovuto soffrire parecchio in questa stagione. Sono dispiaciuto perchè i risultati non arrivano seppur proviamo a giocare. Poi metti gli episodi, la sfortuna, l’inesperienza: tutti fattori che non sono a nostro favore in questo momento. Non pensiamo di cambiare tecnico perchè la squadra comunque gioca a calcio, però sicuramente dovremo intervenire sul mercato a dicembre per rafforzarci sia davanti che in difesa e inseguire il piazzamento play-out”.