Eccellenza. Pareggio con rammarico per la Luciano Manara contro la Tritium

La Luciano Manara contro pareggia 1-1 la Tritium: in gol Bovis (30′) poi espulso nella ripresa

Perde 3-1 l’Olginatese contro il Mapello capolista

BARZANÒ – Raccolgono solo un punto le due formazioni lecchesi impegnate nel campionato d’Eccellenza 24/25. Il torneo, per il momento, è guidato dal Mapello che oggi ha affrontato fuoricasa l’Olginatese e vinto per 3-1. La squadra di Sorti è ora da sola all’ultimo posto in classifica e non ha ancora trovato la formula giusta per uscire dalle retrovie.

I bianconeri erano andati in vantaggio nel primo tempo con il gol di Lizzola ma, nella ripresa i bergamaschi hanno cominciato a giocare e macinare reti. Il Mapello ha pareggiato il risultato il gol di Confalonieri, poi il vantaggio con Haoufadi e il tris firmato ancora Confalonieri che centra l’ottava marcatura in campionato.

Rammarico, invece, per la Luciano Manara che gioca un ottimo calcio contro la terza forza del campionato la Tritium. I biancoazzuri che si erano portati in vantaggio con Bovis, poi espulso per somma d’ammonizioni al 80′, hanno gestito bene il gioco e il possesso concedendo poco o nulla agli avversari.

Nella ripresa, però, gli ospiti hanno trovato il pareggio al 54′ con Santonocito su rigore come racconta Mauro Fumagalli, team manager della Luciano Manara: “Il rigore era un po’ dubbio, meritavamo di più perchè l’unico tiro in porta ospite praticamente è stato solo quello”.

“Poi dopo che Bovis è stato espulso abbiamo anche avuto l’occasione di passare nuovamente in vantaggio con un bel contropiede dei nostri ragazzi. È andata così, ora pensiamo a settimana prossima dove ci scontreremo col la prima in classifica ma, come dice sempre il mister, dobbiamo entrare in campo senza paura e con la voglia di giocare a calcio”.