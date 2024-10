Eccellenza. La Luciano Manara vince il derby con l’Olginatese

La formazione di Castagna si è imposta 3-1 contro l’Olginatese di Sorti

Roberto Sala firma una tripletta e regala la vittoria ai suoi

BARZANÒ – Si è giocato oggi il derby d’andata tra le due formazioni lecchesi impegnate nel campionato d’Eccellenza: Luciano Manara-Olginatese. Il match è terminato 3-1 per i padroni di casa che solo nel finale di partita hanno segnato il gol decisivo per aggiudicarsi i tre punti in palio.

La gara del Comunale di Barzanò si apre con l’immediato tentativo della formazione di Davide Castagna, ma la conclusione di Losa finisce a lato. Al 12′, bella punizione dell’Olginatese dalla sinistra però, Lugnan non trova la porta. La partita è in sostanziale equilibrio fino al 25′ quando il direttore di gara espelle per entrata pericolosa il terzino bianconero Vismara.

Ma la formazione ospite non si lascia scoraggiare dall’uomo in meno e ha le proprie migliori azioni da rete negli ultimi venti minuti del primo tempo. Al 31′, bell’uno-due tra Lugnan e Lizzola, quest’ultimo però non trova la porta e la palla esce di poco a lato. Al 45′, nuovo tentativo dell’Olginatese da angolo ma, in mischia la difesa biancoazzurra allontana.

Nella ripresa inizia un’altra partita, finalmente la Luciano Manara dimostra di avere un uomo in più e mette in difficoltà i rivali portando più uomini in attacco. Al 56′ si sblocca la gara con il primo gol di Sala che calcia una punizione angolata dai trenta metri su cui il portiere bianconero non può arrivarci.

L’Olginatese soffre ma non smette di attaccare e al 20′ trova il meritato pareggio: punizione tagliata dalla sinistra al centro dell’area Lugnan sguscia tra i difensori avversari e mette la palla in rete. Però a lungo andare la superiorità numerica si fa sentire.

Al 43′ la Luciano Manara si porta di nuovo in vantaggio ancora con Sala che questa volta di testa, da calcio d’angolo, firma la rete del 2-1. Ma ancora non è finite e il numero dieci biancoazzurro segna in pieno recupero anche il gol del definitivo 3-1.