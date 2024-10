Eccellenza. L’Olginatese torna a far punti: 1-1 contro il Tritium

Clamorosa sconfitta per la Luciano Manara che incassa 5 reti dal Tribiano

Lecchesi agli ultimi posti della classifica del Girone B

OLGINATE/BARZANÒ – Faticano ancora le due formazioni lecchesi impegnate nel campionato di Eccellenza. Infatti, la Luciano Manara incassa la seconda sconfitta consecutiva contro il Tribiano con un parziale parecchio negativo: 5-1 per la squadra milanese.

I ragazzi di Castagna erano andati in vantaggio con Bovis al 30′, ma nella ripresa l’inerzia della partita cambia totalmente. I padroni di casa nel giro di 26 minuti hanno messo in rete 4 gol tagliando letteralmente le gambe ai biancoazzurri che non sono più riusciti a contenere la forza del Tribiano che ha anche segnato anche il quinto e definitivo gol al 39′.

La classifica, perciò, non sorride affatto alla Luciano Manara che per ora sosta all’ultimo posto in classifica, con lo stesso numero di punti dell’Olginatese, cinque. La formazione di Sorti, invece, ha raccolto un pareggio contro il Tritium, match finito 1-1, al gol di Lizzola ha risposto nella ripresa Santonocito calciando direttamente da calcio d’angolo.

Racconta la gara il direttore generale dei bianconeri, Fabio Galbusera: “Un vero peccato perchè abbiamo fatto una buonissima partita ma, dopo il primo gol non siamo riusciti a fare il secondo e mettere al sicuro il risultato. Un periodo difficile che di certo non può durare per sempre.”