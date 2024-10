Eccellenza. Giornata nera per Olginatese e Luciano Manara

Sconfitta pesante per la Luciano Manara che perde 3-0 contro l’FC Milanese

Cade in casa l’Olginatese, battuta di misura dal Tribiano

OLGINATE/BARZANÒ – Giornata negativa per le due compagini lecchesi impegnate nel campionato d’Eccellenza 24/25. Infatti, arriva la sconfitta sia per la Luciano Manara che per l’Olginatese scese in campo con la seconda e terza forza del campionato: FC Milanese e Tribiano.

I ragazzi allenati da Davide Castagna hanno perso 3-0 fuori casa con l’FC Milanese subendo così una netta sconfitta. Commenta il match odierno il team manager dei biancoazzurri, Mauro Fumagalli: “Loro sono si forti ma, nel primo tempo abbiamo avuto anche noi diverse occasioni, sono andati in vantaggio su un rigore al ’40.”

“Poi ad inizio ripresa hanno subito raddoppiato e questo ci ha un po’ tagliato le gambe. È difficile confermarsi in campionato come questo d’Eccellenza, inoltre con tanti giovani in campo e tanti infortuni è ancora più complicato. Nonostante ciò non molliamo e continueremo a lottare partita dopo partita.”

Perde di misura, invece, l’Olginatese che cade in casa contro il Tribiano decisivo il gol del difensore Simone Fondrini. Periodo difficile per i bianconeri che non riescono a risalire dai bassifondi della classifica avendo conquistato soli quattro punti conquistati finora. Nel prossimo turno la squadra di Sorti giocherà di nuovo in casa contro la Tritium.