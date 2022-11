Ginnastica Archè di Calolzio sugli scudi in quel di Mortara

Vittoria nelle categorie Junior 2 per Bonaiti e Longhi e nella Junior 3 per Aldeghi e Bonacina, prova del Campionato FGI Duo Winter LD

MORTARA – Altro weekend in campo gara per il gruppo agonistico di artistica femminile di Ginnastica Archè, con quattro atlete impegnate nella prova del Campionato FGI Duo Winter LD al Palamassucchi di Mortara.

Alla competizione che si è svolta nel centro pavese hanno partecipato due squadre dell’associazione calolziese: per la categoria Junior 2 si è presentato il Duo Anna Bonaiti e Beatrice Longhi, mentre la categoria Junior 3 è stata rappresentata dal Duo formato da Laura Aldeghi e Marta Bonacina. Per le quattro ginnaste si è trattato della prima gara dopo lo stop estivo.

Positivo il bilancio della gara condotta dalle due coppie, entrambe salite sul gradino più alto del podio nelle rispettive categorie, presentando nuovi elementi e nuovi esercizi impostati fin dalla scorsa estate. Al di là della posizione di classifica, la preparazione ha dato un ottimo risultato per tecnici e ginnaste in termini di punteggio, che permette di guardare con fiducia all’obiettivo di partecipare alla Winter Edition di Ginnastica in Festa organizzata dalla Federazione a Rimini a dicembre.