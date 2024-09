I cugini Francesco e Paolo Gianola dominano la 9^ Corsa a Coppie dell’Innominato

Nella gara mista trionfano Irene Girola e Matteo Riva, nella femminile Elena Caliò e Roberta Pinchetti

Ben 159 le coppie al via della gara competitiva per un pomeriggio di sport e di festa

VERCURAGO – I giovani cugini dell’As Premana Paolo e Francesco Gianola hanno messo il loro sigillo sulla 9^ edizione della Corsa a Coppie dell’Innominato, gara andata in scena oggi pomeriggio a Vercurago, su un tracciato leggermente rinnovato che non ha tradito lo spettacolo con i suoi 10 chilometri ricchi di salite e discese mozzafiato. Nella gara mista è stata la coppia dell’Osa Valmadrera formata da Irene Girola e Matteo Riva ad alzare le braccia al cielo, mentre al femminile il successo è andato a Elena Caliò e Roberta Pinchetti.

Un pomeriggio di sport e di festa che, come di consueto si è aperto con le gare giovanili a cui hanno preso parte una cinquantina di piccoli atleti suddivisi nelle categorie 6-9 anni e 10-13 anni. A vincere sono stati rispettivamente Fabio Brambilla e Carlo Bellotti. Alle 16 in punto sono partiti i grandi: 159 le coppie al via della gara competitiva e 58 le coppie al via della camminata.

Successo al maschile per i cugini Gianola di Premana con il tempo di 42’18”, seguiti da Dario Rigonelli e Stefano Villa in 43’27”. Terzo posto per Andrea Vian e Andrea Pigazzini in 46’24”. Nella gara mista successo per la coppia dell’Osa formata da Irene Girola e Matteo Riva in 49’17”, argento a Francesca Colombo e Stefano Fumagalli in 51’12”, a chiudere il podio Laura Chimienti e Francesco Meroni in 52’56”. Arrivo in volata al femminile con il successo che va ad Elena Caliò e Roberta Pinchetti in 57’21”; staccate di una manciata di secondi le giovani del Cs Cortenova Caterina Ciacci e Serena Mascheri in 57’25”. Terzo posto a Raffaella Colzani e Federica Vernò in 1h00’18”.

Una bella festa per una corsa che, con il passare degli anni, è sempre più apprezzata da tutti. Premi anche per il più giovane partecipante, per il partecipante meno giovane, per la prima coppia iscritta all’Avis e per la prima coppia di Vercurago. Premiata anche la coppia che si è più avvicinata a un tempo segreto deciso dall’organizzazione.

QUI IL LINK ALLE CLASSIFICHE COMPLETE