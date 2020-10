Calcio Lecco-Livorno. Emozioni nel finale con tre gol (di cui due autoreti)

Nel primo tempo ci pensa Mangni a portare avanti il Lecco

LIVORNO – Partita ben giocata e a lungo dominata dalla Calcio Lecco all’Armando Picchi di Livorno. i blucelesti raccolgono i frutti di un ottimo primo tempo con la rete di Mangni al 42′. Nel secondo tempo i blucelesti riescono a gestire le offensive degli amaranto fino all’83’, quando Di Gennaro pareggia i conti. Passano tre minuti e un’autorete di Cauz manda avanti il Livorno. I ragazzi di D’Agostino però non ci stanno a subire una clamorosa beffa e in pieno recupero un altro autogol, questa volta di Morelli, consente al Lecco di ottenere un punto prezioso.

La partita

Nelle battute iniziali il ritmo di gara non è elevato. A fare la partita è il Lecco, che all’8′ e al 15′ si fa vedere per due volte dalle parti di Romboli con Mangni. In entrambi i casi però l’attaccante bluceleste non riesce a centrare lo specchio.

Il primo a provarci per i padroni di casa è invece Agazzi: il suo tiro dalla distanza termina alto sopra la porta difesa da Bertinato. Al 25′, sul fronte d’attacco opposto, è di nuovo Mangni a rendersi protagonista. In quest’occasione il colpo di testa della punta, perfettamente servito da Celjak, esce di un nulla.

Dopo la mezz’ora il Lecco diminuisce il forcing mentre il Livorno prova a fare gioco. La difesa lecchese riesce comunque a gestire senza particolari affanni i tentativi dell’attacco amaranto.

Si arriva dunque al 42′, quando Iocolano se ne va sull’out di sinista per poi servire una palla al bacio a Mangni che non deve fare altro che spingerla in fondo al sacco. E’ il gol che sblocca il risultato e che porta avanti il Lecco.

In avvio di ripresa i toscani si rendono subito pericolosi con un’iniziativa di Murillo, sulla quale Bertinato interviene bene in uscita. Al 58′ il portiere lecchese è di nuovo molto attento quando Agazzi lo chiama in causa con una parata di riflesso. Il Lecco risponde con un contropiede guidato da Marotta che porta Purro alla conclusione. Il tiro però è troppo centrale e Romboli blocca in due tempi.

Finale thrilling

Si entra così negli ultimi cinque minuti di partita col Lecco avaniìti 1-0. A questo punto però succedere di tutto. All’83’ il Livorno pareggio i conti con Di Gennaro che incorna a rete da calcio d’angolo. Passano solamente tre minuti d’orologio e Cauz, appena entrato in campo in ragione di Iocolano, è sfortunato nel deviare la sfera nella propria porta dopo una mischia in area.

A questo punto la partita è ribaltata e il Lecco si trova ad inseguire dopo aver dominato per lunghi tratti. I blucelesti hanno comunque la forza per reagire, tanto da sfiorare il pareggio all’87’ con Capoferri.

E’ però nel primo minuto di recupero che si concretizza il pareggio: Nesta crossa in area livornese trovando l’intervento di Morelli che involontariamente insacca alle spalle del proprio portiere. E’ il gol del definitivo 2-2 che evita al Lecco una clamorosa beffa.

Tabellino

LIVORNO – LECCO 2-2: Mangni (LE) 42′, Di Gennaro (LI) 83′, Cauz (LE) autogol 86′, Morelli (LI) autogol 91′

LIVORNO: Romboli, Morelli, Di Gennaro, Gonnelli, Mazzeo, Porcino, Agazzi, Haoudi, Marsura, Murilo, Pallecchi (Braken dal 67′). A disposizione: Neri, Marie Sante, Deverlan, Nunziatini, Boben, Parisi, Canessa. All. Dal Canto.

LECCO: Bertinato Merli Sala (Moleri dall’84’), Malgrati, Capoferri, Celjak, Bolzoni, Marotta, Purro (Nesta dal 71′), Iocolano (Cauz dall’84’), Capogna (Mastroianni dal 61′), Mangni (D’Anna dal 61′). A disposizione: Pissardo, Lora, Cauz, Marzorati, Del Grosso, Porru, Haidara, Moleri, Raggio. All. D’Agostino.

ARBITRO: Sig. Pashuku di Albano Laziale