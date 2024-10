10 Km su strada: Konjoneh Maggi 3° al Campionato Italiano Promesse

Domenica pomeriggio ad Arezzo l’appuntamento tricolore di corsa

13° posto per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni tra le società

AREZZO – Domenica scorsa ad Arezzo si è svolto il Campionato Italiano di corsa su strada, 6km per la categoria Allieve, 10 km per tutte le altre categorie (Allievi, Juniores, Promesse, Seniores f/m). 51 atlete per la gara più corta, 84 per gli Allievi, 84 per gli Juniores maschile, 24 al femminile, 62 nelle Promesse al maschile e 27 al femminile, 260 atleti Seniores e 89 al femminile, per un totale di ben 681 atleti.

Otto titoli nazionali, Alice Rosa Brusin (Asdp Atletica Pinerolo) vince nelle Allieve con 20’57” sui 6km, Claudio Fanelli (Rcf Roma Sud) vince il titolo tra gli Allievi con 31’16”, nella categoria Juniores vince Laura Ribigini (Atletica Arcs Cus Perugia) con 34’25”, al maschile Francesco Ropelato (Us Quercia Dao Conad) con 30’12”. Per la categoria Promesse a vincere è stata Isabella Caposieno (Bracco Atletica) con 34’01”, al maschile vince Thomas D’Este (Assindustria Sport Padova) con 29’09”. Gli ultimi due titoli sono quelli dei Seniores, Valentina Gemetto (DK Runners Milano) con 32’53” e Francesco Guerra (Cs Carabinieri) con 28’09”.

Bene il lecchese Konjoneh Maggi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) capace di salire sul podio, 3° classificato nella categoria Promesse con 29’22” migliorando il suo primato personale dei 10km su strada di ben 32”. Presenti altri sette lecchesi: Giovanni Artusi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 13° tra le Promesse con 30’56”, Gabriele Sutti (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 61° tra gli Juniores con 25’04”, Dorotea Usuelli (Polisportiva Libertas Cernuschese) 45^ tra le Allieve con 26’05”, Edoardo Usuelli (Polisportiva Libertas Cernuschese) 53° tra gli Juniores con 34’30”, Carlo Tagliabue (Atletica Valle Brembana) 23° tra gli Juniores con 32’15”, Nicole Acerboni (Bracco Atletica) 28^ tra le Seniores con 36’53”, il valsassinese Michele Fontana (Asd Atletica Vomano) 29° tra i Seniores con 30’29”.

Per la classifica del Campionato di società Assoluto, vince l’Atletica Casone Noceto, 13° posto per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni. Per la società Atletica Casone Noceto 468 punti, al secondo posto il Gp Parco Alpi Apuane con 390 punti, terzo posto per l’Atletica Valle Brembana con 277 punti, per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni 13° posto (con solo 2 atleti) con 110 punti.