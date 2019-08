24 i giocatori convocati da mister Marco Gaburro

“Cuoriosi di vedere i risultati del lavoro svolto finora”

LECCO – Mancano ormai solo poco più di ventiquattro ore alla prima partita stagionale della Calcio Lecco in Serie C. La formazione bluceleste esordirà infatti domani pomeriggio, 25 agosto, con calcio d’inizio alle ore 17.30, sul campo dell’Arezzo.

Per Malgrati e compagni si tratta di un battesimo di fuoco, tenuto anche conto del fatto che i toscani hanno chiuso l’ultima stagione di Serie C al quarto posto senza perdere, nel corso della regular season, nemmeno una gara giocata tra le mura amiche.

Le parole di Gaburro in conferenza stampa

“Ci prepariamo all’esordio stagionale con molta curiosità. Una curiosità che riguarda un pò tutto l’ambiente, società, giocatori e staff tecnico e che domani si trasformerà nella verifica del lavoro svolto fino a questo momento”.

“Oltre alla curiosità c’è però anche la conoscenza dei valori dell’avversario e delle nuove situazioni ambientali. L’Arezzo è una squadra molto forte, che arriva da un’ultima stagione molto importante e che ha rafforzato parecchio la propria rosa. Noi non siamo certo gli ultimi arrivati, entriamo sì in punta di piedi in Serie C da neopromossi ma con la consapevolezza di quanto possiamo dare” così il mister lecchese nella conferenza stampa della vigilia.

I 24 convocati

Per la gara di domani Gaburro ha convocato 24 giocatori, mentre dovrà fare a meno di Carboni, Carissoni e Lisai, tutti e tre fermi per infortunio.

Di seguito la lista dei convocati: 1 Safarikas, 2 Magonara, 3 Vignati, 5 Marchesi, 6 Migliorini, 7 Giudici, 8 Segato, 9 Chinellato, 10 Pedrocchi, 11 D’Anna, 12 Bacci, 13 Malgrati, 14 Malvestiti, 16 Samake, 17 Alborghetti, 18 Procopio, 19 Merli Sala, 20 Capogna, 22 Jusufi, 23 Scaccabarozzi, 25 Maffei, 26 Nivokazi, 27 Nacci, 28 Moleri.