Nei 1000 metri Herculis di Monaco, brillano i primi posti di Sofia Piazza e Ilaria Artusi

Terzi posti per Mirko Pellizzaro (CS Cortenova) nella categoria Benjamins e Denise Mascheri (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) nella categoria Cadettes.

Tanti gli atleti lecchesi che hanno preso parte al 35° meeting internazionale di atletica leggera che si è svolto nel Principato di Monaco

MONACO – Buonissime prestazione per gli atleti lecchesi che hanno preso parte al 35° meeting internazionale di atletica leggera 1000m Herculis che si tiene annualmente presso lo Stadio Louis II di Fontvieille, quartiere del Principato di Monaco, facente parte del circuito Diamond League.

Su tutti brillano i primi posti di Sofia Pizza dell’Atletica Lecco Costruzioni Colombo nella categoria Minimes 1 Course A TC Femmes, capace di mettere tutte le sfidanti alle spalle e facendo registrare il best time di 3’12”67; così ha ha fatto Ilaria Artusi valsassinese che veste i colori dell’Atletica Bracco che vince nella categoria Cadettes 2 TC Femmes. Ai due primi posti si aggiungono altre due medaglie, ovvero i due terzi posti conquistati da Mirko Pellizzaro (CS Cortenova) nella categoria Benjamins e da Denise Mascheri dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni nella categoria Cadettes 1 Course A TC Femmes.

Nella categoria Poussines 2 TC Femmes, Giulia Fazzini (AS Premana) chiude in 9^ posizione e Ginevra Battaglia (AS Premana) 23^. Nella medesima categoria al maschile, Michele Battaglia (AS Premana) 27° e Francesco Gianola (AS Premana) 29°.

Nella categoria Benjamines 1 Course A TC Femmes, Chiara Gianola (AS Premana) 17^. Nella categoria Benjamins 1 Course A TC Hommes, arriva il 3° posto per Mirko Pellizzaro (CS Cortenova).

Nella categoria Minimes 1 Course A Hommes, Nicola Spano del CS Cortenova chiude in 7^ posizione. Nella categoria Minimes 2 Course A TC Femmes la premanese Carolina Fazzini chiude in 18^ posizione, la maschile nella medesima categoria Marco Fazzini anche lui dell’AS Premana chiude in 19^ posizione.

Nella categoria Cadettes 1 Course A TC Femmes, Denise Mascheri dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni sale sul podio conquistando il 3° posto, a seguire Caterina Ciacci (CS Cortenova) 6^ e la compagna di squadra Serena Mascheri 11^.

Nella categoria Cadettes 2 TC Femmes, Maria Fazzini (AS Premana) conquista l’8° posto. Nella categoria Cadets 2 Course A TC Hommes, Oscar Luigi Pomoni dell’AS Premana fa suo il 9° posto.

Nella categoria Juniors Course B TC Hommes, Giulio Mascheri dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni sfiora il podio chiudendo in 4^ posizione.