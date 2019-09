LECCO – MONZA 0-3: Anastasio 18′, Mosti 49′, Chiricò 87′

Il Monza condanna i blucelesti al terzo ko consecutivo

LECCO – Niente da fare per il la Calcio Lecco nel big match delle ore 17.30, giocato al “Rigamonti-Ceppi” contro la corazzata Monza del duo Berlusconi-Galliani.

I brianzoli superano i lariani con un netto 3-0. Per i ragazzi di Gaburro si tratta della terza sconfitta consecutiva. Inoltre in queste ultime tre sconfitte l’attacco bluceleste è rimasto sempre a secco.

Dati che iniziano a preoccupare e che al momento condannano il Lecco al penultimo posto della classifica al pari della Pergolettese e davanti solo alla Giana Erminio (che però giocherà domani in posticipo contro la Carrarese).

La partita

Il gol che sblocca l’equilibrio arriva al 18′ e porta la firma di Anastasio, bravo ad insaccare con un tiro al volo dopo una respinta di Safarikas. Dopo lo svantaggio il Lecco prova la reazione, anche se Lamanna non deve mai intervenire in modo decisivo per sventare gli attacchi blucelesti.

L’avvio della ripresa segna in modo decisivo la partita. Il Monza raddoppia subito con Mosti che va a segno con un tiro dal limite. La partita di fatto si chiude qui; i ragazzi di Gaburro costruiscono un paio di buone azioni ma la retroguardia biancorossa riesce comunque a sventare senza troppi affanni.

A tre minuti dallo scadere arriva invece la terza marcatura del Monza: questa volta a realizzarla è Chiricò. Lo stesso Chiricò prima del triplice fischio avrebbe anche l’occasione per il poker.

Mercoledì sera di nuovo in campo

La terza sconfitta consecutiva, la quarta in sole cinque giornate di campionato deve far riflettere lo staff e i giocatori lecchesi.

Il momento non è facile ma la necessità è quella di fare subito quadrato perchè mercoledì sera (ore 20.45) si tornerà di nuovo in campo a Crema contro la Pergolettese, formazione che come il Lecco ha solamente tre punti all’attivo.