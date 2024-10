Andrea Elia vince la Chiavenna-Lagunc e chiude 7° la Mountain Running World Cup 2024

Week-end strepitoso per il lecchese che ha gareggiato nelle ultime due prove del circuito mondiale

Oltre al successo nella storica gara di Kilometro Verticale, Elia si conferma anche campione italiano

PASTURO – Un week-end intenso per lo skyrunner lecchese Andrea Elia che, sabato e domenica scorsi, è stato protagonista delle ultime due tappe della Valsir Mountain Running World Cup 2024, circuito internazionale di corsa in montagna.

Nella giornata di sabato l’atleta di Pasturo, che corre con la maglia de La Recastello, ha vinto la Chiavenna-Langunc, storica gara di Kilometro Verticale giunta alla sua 25^ edizione. La gara era anche prova di campionato italiano perciò Andrea Elia, oltre alla medaglia d’oro, ha conquistato anche il titolo tricolore: “Non me l’aspettavo perché il livello era incredibile. Al via, tra gli altri, c’erano i temibilissimi atleti keniani ma sono riuscito ad arrivare davanti a tutti confermando il titolo italiano già vinto lo scorso anno”.

Il giorno dopo, domenica, il circuito mondiale si è concluso con il Val Bregaglia Trail. Ancora una volta il lecchese è sceso in gara in cerca di un buon piazzamento nel ranking mondiale cosa che è puntualmente avvenuta con una 7^ piazza di grande valore visto che nelle prime sei posizioni troviamo soltanto i fortissimi atleti africani: “Sono davvero felicissimo, con questo 7° posto sono riuscito a entrare nella top ten del circuito mondiale insieme ad atleti fortissimi. Non potevo chiedere di più”.