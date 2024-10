Aperte le iscrizioni per la 36ª edizione della “Sgambata Maggianico-Camposecco”

Appuntamento per domenica 3 novembre

Un’opportunità per gli appassionati di corsa e natura

LECCO – La località di Maggianico si prepara ad accogliere la terza edizione del Trofeo Francesco e Giorgio A.M., un evento in programma domenica 3 novembre che promette di unire sport, natura e comunità. La competizione si svolgerà lungo il percorso della 36ª sgambata Maggianico-Camposecco-Maggianico, snodandosi per circa 8,5 km tra salite impegnative e discese mozzafiato.

Organizzata dall’Associazione Proletari Escursionisti di Lecco, la manifestazione avrà inizio alle ore 7.30 con il ritiro dei pettorali e le ultime iscrizioni, per culminare con la partenza della gara alle ore 9. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di corsa e per chi ama esplorare la bellezza del territorio lecchese.

Saranno istituiti diversi punti di controllo, e il mancato passaggio anche a uno solo di essi comporterà la squalifica.

La gara individuale, con partenza in linea, si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. In caso di maltempo, la competizione potrebbe essere disputata su un percorso ridotto. Il costo dell’iscrizione è di 15,00 euro se effettuata online entro il 31 ottobre, e di 16 euro il giorno della gara.

Le iscrizioni di persona si svolgeranno esclusivamente domenica mattina, dalle 7:30 alle 8:30. Ogni concorrente dovrà presentarsi personalmente e dovrà essere già in possesso del modulo d’iscrizione debitamente compilato, dirigendosi al tavolo dedicato alla propria categoria.

Categorie

FEMMINILE unica

MASCHILE 1a categoria: dai 18 ai 44 anni MASCHILE 2a categoria: dai 45 anni compiuti in su

Con l’atto di iscrizione, il concorrente solleva gli organizzatori da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che potrebbero verificarsi prima, durante e dopo la gara.

Tempo massimo: 1 ora e 30 minuti. È previsto un cancello di verifica alla Baita Corbetta di Camposecco, che dovrà essere superato entro 50 minuti dalla partenza. I concorrenti che non raggiungono il cancello entro il limite stabilito dovranno fermarsi e da quel momento saranno considerati normali escursionisti. Alla chiusura della linea di arrivo (tempo massimo), non verrà più garantita assistenza lungo il percorso.

Il concorrente che decide di abbandonare la gara è tenuto a comunicarlo a un qualsiasi punto di controllo, riconsegnando il pettorale assegnato. Infine, saranno premiate le prime tre classificate nella categoria Femminile e i primi cinque classificati nelle categorie Maschili con cesti contenenti prodotti gastronomici.

Per informazioni è possibile mandare una e-mail al seguente indirizzo ape.lecco@virgilio.it