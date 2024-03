Arrampicata. Coppa Italia Boulder, sugli scudi le donne dell’Asd Ragni

Uno storico terzo posto finale per la lecchese Beatrice Colli

I trials per la nazionale giovanile Boulder premiato l’atleta dei Ragni Alice Marcelli

LECCO – Un week-end da ricordare a lungo, quello del 9 e 10 marzo, per la squadra di arrampicata sportiva dei Ragni di Lecco. Al termine dell’avvincente gara di Bressanone, terza e ultima tappa del 2024, Beatrice Colli conclude al terzo posto la Coppa Italia Boulder 2024, un risultato storico per la lecchese, nelle Fiamme Oro dal 2022 ma cresciuta coi Ragni e tuttora si allena a Lecco tra la palestra dei Ragni e le strutture del Politecnico di Lecco.

Valentina Arnoldi, specialista Lead già nei piani nazionali senior ma anche nazionale Junior Boulder, arriva 9^ nella gara, mentre Tommaso Trombacco, U18, a un soffio dalla sua prima semifinale Senior.

Durante la Coppa Italia Boulder che si è svolta a Bressanone, si sono tenuti anche i trials per la nazionale giovanile Boulder, trials che hanno premiato l’atleta dei Ragni Alice Marcelli che entra quindi in nazionale boulder dopo essere già presente nella nazionale giovanile italiana Speed come miglior atleta della categoria Under 16. Alice, nella sua categoria, è anche l’unica atleta italiana presente in nazionale in due specialità diverse, il che porta immediatamente alla memoria proprio Beatrice che così iniziò la sua carriera nel 2018.

“Alla luce di questi risultati Alice parteciperà settimana prossima alla prima gara di Coppa Europa Giovanile Speed che si svolgerà a Lublin in Polonia, aspettando la prima gara di Coppa Europa Giovanile Boulder che invece sarà in Italia il primo week end di aprile – ha detto il suo allenatore Alessandro Biggi -. Insomma gli impegni raddoppiano insieme alla voglia di continuare a fare bene”.