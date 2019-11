Arrampicata. Si riparte dal campionato regionale assoluto boulder, Beatrice Colli d’argento

Inizia alla grande la stagione delle ragazze dei Ragni

Più ombre che luci per i maschi, domenica al via le gare giovanili

LECCO – Prima gara della stagione 2019-2020 di arrampicata sportiva: il Campionato lombardo assoluto Boulder ha aperto la nuova stagione agonistica, appena due settimane dopo la chiusura di quella passata a livello assoluto.

Molto bene le ragazze dell’Asd Ragni, con Beatrice Colli e Anna Aldè nella finale a 6 e “Bea” medaglia d’argento e quindi vicecampionessa regionale Boulder assoluta. Giulia Rosa chiude al 9° posto e Alessia Civicchioni all’11°.

“Speriamo che questi risultati siano un buon viatico per la lunghissima stagione in partenza – hanno detto i tecnici -. Non ha potuto purtroppo iscriversi Simone Tentori, e più ombre che luci per i maschi, con il solo Marco Meinardi, 17°, che può definirsi soddisfatto”.

Domenica 1° dicembre partono le gare regionali giovanili, obiettivo primario per la maggior parete degli atleti. “Dopo il record di qualificati della stagione scorsa, ben 16, quest’anno tutti aspettano al varco la squadra, con molti che hanno fatto un salto di categoria (le categorie giovanili vanno di due anni in due anni a partire da U10 fino a U20)” concludono gli allenatori.