Arrampicata. Valentina Arnoldi è campionessa italiana Under 20 Lead

“Elegantissima e sicura, ha gestito la pressione del ruolo di superfavorita”

Altro acuto per i Ragni nella Under 16 dove Alice Marcelli ha vinto nella Speed ritoccando il personale con 8″22

LECCO – Un’altra grande giornata per la lecchese Valentina Arnoldi che domina la gara Lead (magistrali le fasi di qualifica e la finale) ai Campionati italiani giovanili di Brunico-Bressanone, laureandosi Campionessa Italiana Under 20.

La forte arrampicatrice dell’Asd Ragni è stata elegantissima e sicura, ha gestito la pressione del ruolo di superfavorita: “Bronzo nel 2021, Vale rincorreva questo sogno da anni. Nel 2019 la finale a 10 era il massimo obiettivo, ma crescendo si sta affermando come vera e propria stella polare della Lead italiana” ha detto l’allenatore Fabio Palma.

Nella categoria Under 16, Alice Marcelli, arrabbiatissima per la mancata finale Boulder del giorno prima, trionfa al termine di una tesissima gara Speed, firmando anche il suo personale con 8″22.

“Due ori nello stesso giorno: una giornata storica per i Ragni di Lecco – conclude Palma -. Ora, per entrambe, inizia la stagione internazionale più seria, verso i mondiali in Cina e, per Valentina, anche le gare Senior dove punta anche ad affermarsi”.