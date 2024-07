Atletica, a Bergamo il Campionato Regionale Juniores/Promesse

Ionut Puju vince i 1.500 m nella categoria Promesse

I risultati dei lecchesi in gara

BERGAMO – Sabato pomeriggio, organizzata dalla Bergamo Stars Atletica, si è svolta la prima giornata del Campionato Regionale Juniores/Promesse con gare anche per gli atleti Allievi e Seniores (senza titolo) e anche per atleti fuori regioni.

Un titolo per i lecchesi, Ionut Puju (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) vince i 1500m della categoria Promesse con 3’56”95,

Tre medaglie di bronzo per gli altri lecchesi, Clarissa Boleso (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) Promessa sui 400m con 58”45, Matteo Maggioni (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) Juniores sui 110hs con (15”00) in 1^ batteria, in finale con 15”17, Giorgio Bergna, Matteo Maggioni, Alessandro Canclini e Matteo Scaccabarozzi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) Juniores sulla staffetta 4x100m con 43”43.

Tutti gli altri risultati lecchesi in gara

100m-20^ Elisa Dozio 13”05 (Allieva) (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).

100m-23° Gabriele Bergna 11”35 (Seniores) (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 24° Matteo Scaccabarozzi 11”40 (9° Juniores) (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) , 25° Sala Alessandro 11”41 (Seniores) (Polisportiva Libertas Cernuschese), 31° Tommaso Bellini 11”44 (11° Juniores) (Polisportiva Libertas Cernuschese), 40° Riccardo Macorig 11”51 (17° Promesse) (Polisportiva Libertas Cernuschese), 58° Luca Buizza 11”71 (16° Juniores) (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 62° Davide Pozzoni 11”75 (Seniores) (Polisportiva Libertas Cernuschese), 67° Giorgio Bergna 11”80 (19° Juniores) (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).

400m-28^ Lucia Rosa 1’03”45 (18^ Juniores) (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 35^ Alice Anghileri 1’06”43 (20^ Juniores) (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 38^ Letizia Oltolini 1’09”04 (9^ Promessa) (Us Derviese).

400m-35° Luca Buizza 52”7 (13° Juniores) (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 39° Alessandro Canclini 52”33 (16° Juniores) (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).

1500m-10^ Ilaria Menatti 4’53”02 (6^ Promessa) (Bracco Atletica), 13^ Marta Crippa 4’56”78 (7^ Promessa) (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 19^ Camilla Valsecchi 5’08”30 (8^ Promessa) (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).

1500m-16° Flavio Tornaghi 4’14”78 (Seniores) (Merate Atletica Promoline), 32° Nicolò Vergottini 4’30”09 (10° Juniores) (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).

Salto in alto-11^ Clelia Brognoli 1,40m (7^ Juniores) (Gs Virtus Calco).

Salto in alto-2^ Iulia Scutareanu 2,06m (Seniores) (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 13° Mattia Melloni 1,60m (5° Juniores) (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 13° Karim Ashraf Samir Hegazy Shahi 1,60m (6° Juniores) (Gs Virtus Calco).

Salto triplo-14° Giacomo Maggioni (Seniores) (Atletica Lecco Colombo Costruzioni),17° Samuele Arienti 12,26m (7° Juniores) (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 18° Tommasi Panzeri 11,22m (8° Juniores) (Gs Virtus Calco), 19° Luca Perego 11,11m (SM45) (Gs Virtus Calco).

Lancio del disco-19^ Elisa Dozio 24,09m (Allieva) (Atletica Lecco Colombo Costruzioni)., 24^ Carolina Renon 16,42m (Allieva) (Gs VIrtus Calco).

Lancio del martello-4^ Francesca Princesse Kouton 29,59m (Allieva) (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).

Lancio del martello-6° Andrea Magni 43,39m (Juniores) (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).