Atletica. Campionati regionali indoor, cinque titoli per i lecchesi

Vincono il titolo Julian Scutareanu (alto), Lorenzo Forni (800m), Riccardo Asperges e Elisa Dozio (peso), Lorenzo Azzolini (lungo)

BERGAMO – Due giorni di gare per il Campionato regionale indoor. Sabato pomeriggio in gara Juniores/Promesse/Assoluti per il salto in lungo. Bene i lecchesi capaci di vincere (secondo assoluto) con Lorenzo Azzolini (Atl Lecco Colombo Costruzioni) tra gli Juniores con 7,08m. Martina Ravasio (Up Missaglia) seconda tra le Juniores con 5,32m.

Domenica mattina quasi 500 atleti tra femminile e maschile sui 60m. Titoli nei 60hs J/P e salto in alto A/J/P/Assoluti. Julian Scutareanu (Atl Lecco Colombo Costruzioni) vince il titolo Assoluto nel salto in alto con 2,07m.

Tutti gli altri lecchesi in gara

Salto in lungo

15^ Giulia Anderbegani 5,28m (Atl Lecco Colombo Costruzioni). 12° Matteo Maggioni (7° Juniores) 6,49m (Atl Lecco Colombo Costruzioni). 60m

66^ Martina Ravasio 8”33 (Up Missaglia). 10° Filippo Vedana 7”16 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 12° Alessandro Sala 7”19 (Pol Lib Cernuschese), 63° Gabriele Bezzi 7”38 (Atl Lecco Clombo Costruzioni), 95° Matteo Scaccabarozzi 7”51 (Up Missaglia), 99° Alessandro Stella 7”56 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 109° Tommaso Bellini 8”20 (Pol Lib Cernuschese). 60hs-Allieve

7^ Castagna Adelaide 9”68 /9”54 in finale (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 14^ Matilde Beretta 9”99 (Virtus Calco), 18^ Martina Brusadelli 10”59 (Virtus Calco). 60hs-Juniores

11^ Camilla Comi 9”90 (Up Missaglia). 5° Matteo Maggioni 9”14 /Finale 8”61 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 14° Filippo Colombo 9”28 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 15° Mattia Melloni 10”39 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 16° Gabriele Fumagalli 10”42 (Virtus Calco). 60hs-Promesse

6° Davide Colombo 8”58 (Atl Lecco Colombo Costruzioni). 60hs-Seniores

4° Matteo Dozio 8”79 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Campionato regionale getto del peso: Riccardo Asperges e Elisa Dozio vincono negli Juniores

A Casalmaggiore (CR) due titoli per i lecchesi, sabato pomeriggio, nel Campionato regionale del getto del peso. Riccardo Asperges (Atl Lecco Colombo Costruzioni) vince il titolo nella categoria Juniores con 14,44m; Elisa Dozio (Atl Lecco Colombo Costruzioni) chiude al 1° posto con 12,08m tra le Juniores.

Tutti gli altri risultati dei lecchesi in gara

60m-Cadette/i

24^ Anna Villa 8”97 (Merate Atl Promoline). 17° Filippo Panzeri 8”05 / finale 8”02 (Merate Atl Promoline), 28° Davide Bassi 8”32 (Merate Atl Promoline), 29° Matteo Stella 8”33 (Merate Atl Promoline), 34° Simone Tentori 8”50 (Merate Atl Promoline). 60hs-Cadette/i

6^ Anna Villa 10”15 /Finale 10”30 (Merate Atl Promoline). 7° Davide Bassi 9”17 / finale 9”56 (Merate Atl Promoline), 10° Matteo Sella 15”46 / finale 11”43 (Merate Atl Promoline), 2° in batteria Filippo Panzeri 9”17/ Finale non ha finito. Getto del peso-Allieve

5^ Beatrice Perin 10,57m (Virtus Calco). Getto del peso Assolute

12^ Clelia Brognoli (8^ Juniores) 8, 67m (Virtus Calco), 14^ Carolina Renon (9^ Juniores) 6,52m (Virtus Calco). 60m-Assoluti

15° Luca Teruzzi 7”58 / finale 7”53 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 40° Marco Abis 7”74 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

A Padova Campionato regionale assoluto 800m, 3000m e staffetta: Lorenzo Forni vince il titolo negli 800m

Week-end con il Campionato regionale lombardo, tre titoli in palio: 800m, 3000m e staffetta 4x400m. Grandissima gara per il lecchese Federico Forni (Atl Lecco Colombo Costruzioni) capace di vincere il titolo Assoluto, nonostante sia ancora Juniores, 1’51”53 il suo tempo, rifilando quasi mezzo secondo al 2° classificato.

Tutti gli altri lecchesi in gara