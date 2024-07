Atletica. Campionato italiano Junior e Promesse, Veronica Besana vince nei 100hs

A Rieti i titoli tricolori individuali e a staffetta

Nella top ten Federica Dozio (giavellotto e peso), Carlo Tagliabue (3000m) e Giovanni Artusi (1500m)

RIETI – Tre giorni di gare per il Campionato Italiano Juniores/Promesse, da venerdì fino a domenica, con 1.673 atleti, 316 società, 82 titoli in palio e 18 atleti lecchesi in gara. La lecchese Veronica Besana (Fiamme Gialle) nella 4^ batteria dei 100hs categoria Promesse stravince con 13”44. In finale è di 13”17 il tempo della lecchese che conquista l’ennesimo titolo italiano sui 100hs.

Altri quattro lecchesi nella top ten con Federica Dozio (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 4^ classificata nel lancio del giavellotto con 48,02m per la categoria Promessa, altro buon risultato per la lecchese che chiude 9^ nel getto del peso con 11,80m. Sui 3000m Juniores Carlo Tagliabue (Atl Valle Brembana) chiude al 10° posto con 8’46”65, mentre Giovanni Artusi (Atl Lecco Colombo Costruzioni) sui 1500m nella categoria Promessa chiude al 1° posto nella prima serie e per il riepilogo è 10° con 3’52”85.

Sfortunato Lorenzo Forni che cade sugli 800 Juniores

Lorenzo Forni era tra i favoriti sugli 800m Juniores, poco prima del rettilineo era pronto per la volata quando due atleti sono caduti e anche lui si è dovuto fermare. Il suo tempo è di 1’59”89 ultimo nella 4^ serie. La società lecchese ha dovuto fare ricorso, dopo 2 ore Lorenzo ha rifatto da solo un 800m e ormai le gambe non ne avevano più e chiude con 1’59”27 al 31° posto.

Tutti gli altri lecchesi

11^ Marta Crippa (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 3000sp Promesse 11’29”45 p.p.

12° Alessandro Rota (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 110hs Promesse 14”95.

14^ Camilla Valsecchi (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 3000sp Promesse 11’38”80 p.p.

14° Jonut Puiu (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 1500m Promesse 3’54”25.

14° Carlo Tagliabue (Atl Valle Brembana) 5000m Juniores 15’25”74.

17° Stella Moizzi (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 200m Promesse 25”07.

19° Mattia Adamoli (Atl Valle Brembana) 1500m Promesse 4’02”55.

23° Lorenzo Forni (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 1500m Juniores 4’13”13.

32° Gabriele Sutti (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 5000m Juniores 16’06”63-

34° Federico Meda (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 800m Juniores 1’57”20.

38° Giacomo Maggioni (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 110hs Juniores 15”78

Stefano Tagliaferri (Gs Virtus Calco) Juniores nessuna misura.