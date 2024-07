Atletica. Campionato Provinciale Assoluto e Allievi, bene i lecchesi

Atletica Colombo Costruzione sugli scudi: 12 titoli negli Allievi , 11 negli Junior e 20 negli Assoluti

OLGIATE OLONA (VA) – Week end di gare per il Campionato Provinciale Assoluto. Per gli Allievi hanno gareggiato per il titolo sia a Chiuro (Campionato Regionale 100hs/110hs, 400hs, 3000m, 2000sp, peso, disco, martello, giavellotto e marcia) e sia a Olgiate Olona (100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, alto, lungo, triplo, asta).

Nelle Allieve, su 10 titoli, ben 9 vanno all’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, un titolo per Atletica Rovellasca. Al maschile 4 titoli all’Ag Comense, 3 titoli all’Atletica Lecco Colombo Costruzioni e all’Atletica Mariano Comense, 2 titoli all’Us San Maurizio e all’Atletica Rovellasca, uno a testa per Gs Virtus Calco, Merate Atletica Promoline.

Tutti i titoli degli Allieve/i

100m-Mariam Giacinta Coulibaly 12”76 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

200m-Mariam Giacinta Coulibaly 25”80 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

400m-Elisa Tarca 1’02”12 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

800m-Elisa Tarca 2’22”10 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

1500m-Denise Mascheri 5’00”05 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

2000sp-Denise Mascheri 7’50”97 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

100hs-Gemma De Capitani 14”71 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Lungo-Kebe Fall 4,81m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Giavellotto-Benedetta Nava 28,56m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Disco-Josephine Zucchino 29,39m (Atletica Rovellasca).

100m-Gabriele Vago 11”68 (Atletica Rovellasca).

200m-Gabriele Bezzi 23”52 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

400m-Tommaso Manuel Vanini 50”91 (Atletica Mariano Comense).

800m-Tommaso Manuel Vanini 1’58”85 (Atletica Mariano Comense)

1500m-Davide Cappello 4’20”97 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

3000m-Tommaso Farina 9’08”81 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

2000sp-Andrea Minotti 6’27”44 (Atletica Mariano Comense).

400hs-Lorenzo Testa 56”74 (Ag Comense).

Alto-Riccardo Paris (Merate Atletica Promoline).

Lungo-Alessio Vago 5,27m (Atletica Rovellasca).

Triplo-Michelangelo Morlotti 12,54m (Ag Comense)

Asta-Filippo Colombo 3,20m (Gs Virtus Calco).

Peso-Filippo Passamonti 13,10m (Ag Comense).

Giavellotto-Francesco Silva 29,92m (Us San Maurizio).

Martello-Lorenzo Minuti 24,87m (Us San Maurizio).

Disco-Filippo Passamonti 46,12m (Ag Comense).

I titoli nella categoria Juniores

Ben 11 titoli per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, 4 titoli per Atletica Andromeda, 3 titoli per il Gs Virtus Calco, 2 per l’Ag Comense, 1 a testa per Gs Bernatese, Polisportiva Intercomunale e Atletica Triangolo Lariano.

100m-Alessia Masi 12”81 (Atletica Andromeda).

200m-Arianna Pascale 26”07 (Gs Bernatese).

400m-Sabrina Fiorani 58”43 (Atletica Andromeda).

1500m-Lara Oltolini 5’04”75 (Atletica Andromeda).

400hs-Alice Anghileri 1’06”11 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Alto-Gloria Brognoli 1,40m (Gs Virtus Calco).

Lungo-Sylvie Valendino 4,93m (Atletica Andromeda).

Triplo-Sara Ciappesoni 10,99m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Peso-Francesca Antoniol 9,59m (Ag Comense).

Disco-Marta Besana 18,17m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

100m-Giorgio Bergna 11”68 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

200m-Giacomo Besana 22”59 (Ag Comense).

400m-Luca Buizza 51”44 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

800m-Federico Meda 1’56”87 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

1500m-Vittorio Crippa 4’44”78 (Gs Virtus Calco).

5000m.Vittorio Crippa 18’19”01 (Gs Virtus Calco).

400hs-Filippo Bessi 54”81 (Atletica Triangolo Lariano).

Alto-Matteo Melloni 1,60m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Lungo-Matteo Melloni 5,38m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Triplo-Samuele Arienti 12,54m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Asta-Matteo Maggioni 3,90m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Giavellotto-Giacomo Arienti 46,44m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Negli Assoluti ben 20 per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni

100m-Kristina Priadko 12”18 (Ag Comense).

200m-Kristina Proadko 24”43 (Ag Comense).

400m-Sabrina Fiorini 59”43 (Atletica Andromeda).

800m-Elisa Tarca 2’22”10 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

1500m-Marta Crippa 5’54”66 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

5000m-Verena Rossi 22’36”42 (Gsa Cometa).

Marcia 5000m-Viviana Valsecchi 28’39”77.

3000sp Camilla Valsecchi 11’40”54 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

100hs-Gemma De Capaitani 14”91 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

400hs-Giulia Rota 1’02”11 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Alto-Elisa Storni 1,45m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Lungo-Sylvie Valendino 4,93m (Atletica Andromeda).

Triplo-Federica Maggi 11,39m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Peso-Elisa Dozio 11,82m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Giavellotto-Federica Dozio 42,23m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Disco-Josephine Zucchini 30,79m (Atletica Rovellasca).

100m-Davide Rossi 11”06 (Gs Bernatese).

200m-Davide Rossi 22”45 (Gs Bernatese).

400m-Fabio Bellati 49”88 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

800m-Jonut Puiu 1’54”16 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

1500m-Giovanni Artusi 3’53”66 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

5000m-Andrea Casati 15’13”31 (Merate Atletica Promoline).

3000sp-Edoardo Brusa 9’57”24 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

110hs-Alessandro Rota 15”08 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

400hs-Filippo Bassi 54”81 (Atletica Triangolo lariano).

Alto-Matteo Dozio 1,82m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Lungo-Stefano Canavesi 6,37m (Atletica Andromeda).

Triplo-Andrea Triboli 13,65m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Asta-Matteo Maggioni 3,90m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Peso-Andrea Bonacina 11,00m (Polisportiva Bellano Galperti Group).

Giavellotto-Tommaso Mojoli 56,40m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Disco-Andrea Bonacina 29.55m (Polisportiva Bellano Galperti Group).

Martello-Andrea Magni 40,49m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).