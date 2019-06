Atletica Lecco, tre podi al femminile alle gare di Bergamo

Societari Assoluti femminili, la formazione lecchese conferma la finale A bronzo.

Ottenuti i punti necessari alla conferma della finale bronzo ma, si spera nell’argento.

BERGAMO- Dopo essere retrocesse nella scorsa stagione dalla finale argento a quella bronzo, obiettivo minimo per le giallo blu dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni era ottenere i 13400 punti necessari a disputare questa finale, ma i 14540 punti ottenuti potrebbero aprire le porte alla finale argento nel caso le squadre qualificate nella passata stagione non dovessero a loro volta confermare il punteggio necessario.

Veronica Besana vittoriosa sui 100m; Alessia Gatti assieme sul podio, 4x400m e Sofia Bonanomi al secondo posto.

Bella affermazione di Veronica Besana, la specialista degli ostacoli, lungo e prove multiple, dimostra di andare forte anche sui 100m senza ostacoli e con 12”11 ritocca di 7 centesimi il suo personale e porta in dote ben 906 punti alla causa giallo blu.

Sempre nella stessa distanza è da registrare anche il 3° posto di Alessia Gatti che ferma il cronometro a 12”44.

Ultima gara in programma è arriva un altro podio lecchese, questa volta sono le staffettiste del miglio a salire sul secondo gradino del podio, Federica Lega, Lisa Galluccio, Federica Maggi e Biaca Pizzi stoppano il cronometro su 3’56”91 che equivale a 888 punti. Molto bene per la Merate Atl Promoline il 2° posto sugli 800m di Sofia Bonanomi che con 2’13”97 toglie in un colpo solo 3”25 al suo precedente primato.

Le altre lecchesi presenti.

100m: Elisa Gecchele 13”31.

200m: Alessia Gatti 26”04, Arianna Bellani 26”67, Elisa Storni 27”52.

400m: Federica Lega 58”68, Lisa Galluccio 59”49 , Arianna Bellani 1’02”14.

1500m: Elisa Pastorelli 4’51”13, Ilaria Dal Magro4’53”74.

3000sp: Camilla Valsecchi 12’53”41.

100hs: Eleonora Villa 15”06, Alessia Sala 15”46.

Alto: Andrea Chiara Pozzi 1,60m.

Asta: Rebecca Molteni 2,50m.

Lungo: Asia Lambrughi 5,22m; Eleonora Villa 5,21m.

Triplo: Federica Maggi 11,88m; Elisa Nobili 11,05m, Elisa Storni 10,53m.

Peso: Silvia Crippa 13,55m.

Disco: Silvia Crippa 33,95m; Lucia Valenti 30,66m; Piera Balbiani (Pol Bellano Galperti Group) 20,22m.

Martello: Marica Sironi 47,93m; Clelia Corti 39,66m.