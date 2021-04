I risultati delle gare del fine settimana dell’atletica leggera

Si parte dal Memorial “Alma Clerici”, le gare a Gavirate.

GAVIRATE- Gare per pochi a Gavirate, con la sola categoria Cadetti/e delle sole province di Como, Lecco, Varese e Sondrio: un provvedimento questo dettato dalle attuali disposizioni di contenimento per evitare il diffondersi del virus.

Atleti in pista solo lo stretto necessario per disputare la propria gara, mentre i tecnici hanno potuto assistere alle competizioni solo dopo consegna dell’autocertificazione e misurazione della temperatura corporea, restrizioni queste obbligatoria come da protocolli federali.

Sono stati 156 gli atleti che hanno preso parte alle gare individuali, a cui si sono aggiunte 15 staffette della 4x100m.

Due successi per i lecchesi impegnati e tutte e due sono griffati dalla Polisportiva Mandello, Federico Ciappesoni vince i 300hs in 42”98 mentre la compagna di club, Francesca Passini si aggiudica il getto del peso con 9,38m; Martina Ravasio dell’Atl Cassago sul podio col 3° posto nel salto in lungo con la misura di 4,77m.

Gli altri risultati dei lecchesi

2000m-Cadette: 6^ Ilaria Artusi 7’36”96 (Cs Cortenova), 7^ Cristina Mascheri 7’37”86 (Cs Cortenova), 9^ Alessia Acquistapace 7’42”00 (Cs Cortenova), 10^ Aurora Combi 7’42”2 (Cs Cortenova).

300hs-Cadette: 8^ Eva Pastorelli 53”08 (Pol Mandello), 10^ Sara Cazzaniga 53”82 (Atl Cassago).

2000m-Cadetti: 9° Michele Ambrogio Combi 6’59”66 (Cs Cortenova).

300hs-Cadetti: 5° Matteo Maggioni 44”62 (Gs Virtus Calco), 7° Stefano Tagliaferri 47”12 (Gs Virtus Calco), 10° Niccolò Dozio 50”46 (Gs. Virtus Calco), 12° Mattia Melloni 53”82 (Gs Virtus Calco).

Lungo-Cadette: 4^ Sara Ciappesoni 4,76m (Pol Mandello), 6^ Aurora Renna 4,68m (Pol Mandello), 9^ Martina Crotta 4,54m (Pol Mandello), 10^ Elisa Dozio 4,49m (Gs Virtus Calco), 15^ Alessandra Bruno 4,35m (Atl Cassago), 17^ Agnese Camesasca 4,28m (Atl Cassago), 18^ Lucia Lollini 4,15m (Pol Mandello), 29^ Benedetta Nava 3,96m (Atl Cassago), 30^ Ilaria Rossi 3,94m (Gs Virtus Calco), 32^ Ginevra Castagna 3,89m (Pol Mandello), 37^ Lia Redaelli 3,76m (Pol Mandello), 38^ Marta Giordani 3,60m (Atl Cassago), 41^ Valentina Micheli 3,44m (Pol Mandello).

Alto-Cadetti: 5° Samuele Arienti 1,58m (Up Missaglia), 9° Achille Fon Galbusera 1,50m (Up Missaglia), 13° Dario Delago 1,25m (Gs Virtus Calco).

Peso-Cadette: 9^ Marta Crippa 5,80m (Up Missaglia).

Peso-Cadetti: 8° Alessio Moltrasio 7,26m (Pol Mandello), 9° Tommaso Panzeri 6,80m (Gs Virtus Calco).



A Cornaredo in evidenza Teresa Buzzella, vittoria e primato sui 2000m; Carlo Tagliabue 2° al maschile.

Lecchesi in pista anche a Cornaredo dove era in programma una riunione riservata alle sole province di Milano, Lodi e Monza ma visto il numero non elevato di atleti iscritti, è stata aperta anche agli atleti delle altre province, alla fine sono stati 154 gli atleti che hanno gareggiato a cui si sono aggiunti le 20 staffette della 4X100m.

Protagonista nei 2000m al femminile la portacolori dell’Us Derviese, Teresa Buzzella che rompe gli indugi e va in fuga solitaria sui 2000m concludendo la priva nell’ottimo tempo di 6’54”23 mentre Carlo Tagliabue vince la seconda serie dei 2000m in 6’20”45 che gli vale il 2° tempo totale.

Al femminile Ylenia Bertoldini conclude al 4° posto con 8’40”21 mentre al maschile Lorenzo Milesi chiude a sua volta al 4° posto con 6’34”41 seguito al 5° posto da Lorenzo Forni in 6’36”86 e al 9° da Simone Invernizzi con 6’52”21.

A Busto Arsizio ancora il circuito “Alma Clerici”

Seconda giornata di gare del circuito “Memorial Alma Clerici” con le prove riservate ai lanci, e ai salti. Pochi i lecchesi presenti e poca anche la partecipazione alle gare che hanno visto un totale di 65 partecipanti.

Bella doppietta per la Virtus Calco che vede le sue due atlete ai primi due posti nella gara del salto triplo, Elisa Dozio vince con 9,85m mentre Ilaria Rossi chiude al 2° posto con 8,43m.

Ancora protagonisti i portacolori della Virtus Calco anche al maschile con la vittoria di Matteo Maggioni in 5,39m nel salto in lungo e il 3° posto di Stefano Tagliaferri con 5,03m; Achille Fon Galbusera chiude 6° con 4,95m (Up Missaglia), Samuele Arienti 7° con 4,88m (Up Missaglia), Niccolò Dozio 8° con 4,78m (Gs Virtus Calco), Leonardo Brambilla 13° con 4,26m (Gs VIrtus Calco), Tommaso Panzeri 23° con 3,66m (Gs Virtus Calco), Mattia Melloni 24° con 3,60m (Gs Virtus Calco).

Nel lancio del giavellotto Cadette al 7° posto per l’Up Missaglia, Marta Besana con 17,62m.