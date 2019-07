Atletica. Sottocornola, Dal Magro e Crippa campioni regionali

BERGAMO – Fine settimana dedicato al campionato regionale Assoluto di atletica. Campionato che, visti i minimi di partecipazione, ha permesso solo a chi aveva i requisiti di poter partecipare alle gare.

418 sono stati i partecipanti individuali nella due giorni orobica, 177 presenze al femminile alle quali si sono aggiunte le 231 maschili, in più ci sono state le staffette 4x100m e 4x400m sia maschili che femminili.

Già nella prima giornata arrivano le prime soddisfazioni dei lecchesi. Mattia Sottocornola vince il titolo dei 3000sp correndoli in 9’14”51, Silvia Crippa fa suo quello del getto del peso con 13,17m, l’ultimo titolo giallo blu lo vince nella seconda giornata Ilaria Dal Magro con 17’55”17.

Quattro medaglie d’argento per i giallo blu

Alessia Gatti sui 100m prima corre in 12”30, tempo che la qualifica per la finale a sei dove con 12”45, ma con vento contro di oltre 1m al secondo, si prende una meritata medaglia d’argento. Stesso metallo per Luca Barbini nel salto con l’asta dove supera i 4,60m; ancora dai salti l’argento di Marco Agliati nel triplo con 14,44m; ultimo argento conquistato dalla staffetta femminile della 4x100m composta da Federica Lega, Martina Marionni, Alessia Sala e Bianca Pizzi che la corrono in 49”05.

Tre bronzi a completare il medagliere manzoniano

Viviana Valsecchi sui 5km di marcia con 26’19”35, Sinka Soueido nel salto in alto con la misura di 1,85m e Mattia Castellazzi con 14,97m nel getto del peso.

Tutti gli altri risultati dei lecchesi presenti