Badminton, gli atleti lecchesi conquistano 11 medaglie a Sant’Angelo Lodigiano

Ottima performance al 1° Torneo Challenge ‘New Sport’ giocato nel weekend

Conquistati due ori, due argenti e sette bronzi

LECCO – Undici le medaglie conquistate dai blucelesti del Badminton & Croquet Club Lecco – Lario Mi Auto nel 1° Torneo Challenge “New Sport” giocato a Sant’Angelo Lodigiano nel fine settimana: 2 oro, 2 argento e 7 bronzo. Il colpo grosso lo fa Paolo Milani, conquistando tre medaglie, 2 oro e 1 bronzo.

Sale sul gradino più alto del podio nel SM liv A, dopo una combattutissima finale chiusa in tre set 9*21 21*17 21*18 contro Giuseppe Nobile (Space Bad) e nel XD liv B in coppia con Lara Torresi (Brescia Sport Più), terzo nel DM liv B con Christian Hu (New Sport).

Tre medaglie anche per la Mandellese Sara Micheli, argento nel SF Liv C e doppio bronzo, nel DF Liv C in coppia con Lavanya Kathpalia (Arena Verona) e XD liv C con il compagno di club Matteo Maggioni che doppia il bronzo nel DM liv C in coppia con Federico Nagy (15Zero).

Ottimo l’argento della coppia Nicolò Borin/Matteo Pessina (2B Brivio) nel DM Liv C che perdono la finale contro la quotata coppia Senigalliese Bordei/Giampaoli 18*21 21*23.

Due bronzi anche per la Ballabiese Giulia Dastoli, nel SF Liv D e nel XD Liv D in coppia con il compagno bluceleste Ludovico Pappadà.

Paolo Poletti dopo aver superato i gironi è entrato nel tabellone principale conquistando il bronzo nel SM35. Matteo Maggioni, SM Liv B non supera il girone Nicolò Borin, SM Liv C ottavi di finale Ludovico Pappadà, SM Liv D e DM Liv D non supera i gironi Federica Rubinacci, SF Liv D, DF liv D e XD Liv D non supera i gironi.

Il Vice Presidente Edvidio Milani: “Anche questo torneo ha raccolto i frutti del grande impegno messo in campo durante gli allenamenti settimanali. Complimenti a tutti”.