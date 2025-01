Badminton Lecco. Ottimi risultati al 13° Grand Prix Farco Chiari

La stagione 2025 si apre con cinque medaglie

Oro nel doppio maschile per Denis Passador

CHIARI (BS) – Il 2025 parte alla grande per gli atleti blucelesti del Badminton & Croquet Club Lecco – Lario Mi Auto, che si fanno valere al Grand Prix Farco Chiari. A Chiari, il club lecchese conquista cinque medaglie: 1 oro, 2 argenti e 2 bronzi.

Dopo aver ricevuto il triplo Trofeo come miglior giocatore italiano nelle tre specialità Master 55, Denis Passador aggiunge al suo palmarès un altro oro e un argento. In coppia con Flavio Bettoni (CUS BG), conquista il primo posto nel DM55, mentre nel SM55 si piazza al secondo posto.

Quest’anno, Mattia Cattaneo passa nella categoria U15 e, nonostante il salto alla fascia di età superiore, conquista un argento nel DM in coppia con Jean Dominique de Leon (Junior BC MI). Inoltre, si piazza ai quarti nel SM e nel XD, quest’ultimo in coppia con Lucia Arione (Albashuttle).

I due bronzi sono conquistati da Steven Axel Zanchin nel Singolare Promozionale U9 e da Paolo Poletti nel DM55, in coppia con Fabio Ballabio (Pol. di Nova).

Risultati

Andrea Saverio SM sedicesimi.

SM sedicesimi. Paolo Milani SM sedicesimi, DM ottavi con Matteo Salvini (Brescia Sport Più), XD trentaduesimi con Petra Feciale (Albashuttle)

SM sedicesimi, DM ottavi con (Brescia Sport Più), XD trentaduesimi con (Albashuttle) Matteo Maggioni SMU19 ottavi, DMU19 quarti con Angelo Raffaele Caponio (SEI)

SMU19 ottavi, DMU19 quarti con (SEI) Grazia Barlassina SFU19 ottavi, DFU19 quarti, XDU19 ottavi con Nicolò Borin

SFU19 ottavi, DFU19 quarti, XDU19 ottavi con Nicolò Borin SMU17 sedicesimi, DMU17 ottavi in coppia con Matteo Pessina (Oratorio 2B)

(Oratorio 2B) Poletti Paolo SM55 ottavi, XD55 ai gironi

Il Vice Presidente Edvidio Milani conclude: “Nonostante la pausa per le festività, il buon inizio di stagione è evidente, i ragazzi si sono presentati in ottima forma. Mattia, Grazia e Andrea hanno fatto il salto di categoria, rispettivamente in U15, U19 e Senior. Inoltre, al gruppo agonistico si aggiunge un nuovo tesserato per la categoria U19, Matteo Maggioni”.