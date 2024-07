Badminton Lecco. Tris d’oro per Mattia Cattaneo al Grand Prix di Modena

La società conquista sette medaglie: 4 oro, 1 argento e 2 bronzo

Partite svolte al Palazzetto Palapanini, la casa del Volley Modenese

MODENA – Il Badminton & Croquet Club Lecco – Lario Mi Auto partecipa al 5° Grand Prix Modena Badminton (giocato presso il palazzetto Palapanini, la casa del Volley Modenese) con sette atleti e conquistando sette medaglie: 4 oro, 1 argento e 2 bronzo.

Mattia Cattaneo sale per tre volte sul gradino più alto del podio, nel SM U13 dopo aver superato i gironi conquista e vince la finale contro la testa di serie n.1 Veronese (Arena Badminton) 21*17 21*19, nel DM U13 in coppia con Leonhard Heinisch (ASV Mals), anche in questa categoria contro le teste di serie n. 1 Pichler/Renner (ASV Mals) 22*20 21*17 e nel XD U13 in coppia con Lea Gitterle (ASV Mals) finale vinta contro Renner/Kobler (ASV Mals) 21*11 21*9.

Due podi anche per Denis Passador, oro nel DM 55 in coppia con Flavio Bettoni (CUS BG) finale vinta contro Mair/De March (ASV Mals) 21*18 21*17 e argento nel SM 55 finale persa contro Hofer (ASV Marling) 15*21 20*22.

Bronzo per il piccolo U9 Alex Cattaneo che ha gareggiato nella categoria U11 SM, si qualifica al tabellone principale e perde in semifinale contro Ceol (ASV Mals) 13*21 e per Nicola Cattaneo nel DM 35 in coppia con YI Qiu (Brescia Sport Più) dove perdono la semifinale contro i vincitori del torneo De Rubeis (New Sport)/Frener (ASSV Brixen) 19*21 14*21.

Paolo Milani, SM Senior sedicesimi di finale e DM Senior quarti di finale con Matteo Salvini (Brescia Sport Più). Edvidio Milani XD 35 in coppia con Chiara Landi quarti di finale, SM 55 ai gironi, DM 55 con Antonio De Pasquale (Albashuttle) ottavi di finale.