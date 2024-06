Badminton, triplo oro per Mattia Cattaneo al GP di Campo Ligure

Campo Ligure. Mattia Cattaneo mette a segno l’ennesima tripletta d’oro, nel SM U13 vince una tiratissima finale in tre set 21*19 17*21 21*13 contro Roopak (Albashuttle), nel DM U15 in coppia con Riccardo Aste (Junior BC MI) e nel XD U13 in coppia con Angelica Morino vincono le tre partite per categoria nel round robin.

Due podi anche per Edvidio Milani, oro nel DM 35 in coppia con Teodor Stan (Boccardo Novi) vincendo tutte le quattro partite del girone round robin, e argento nel DM 55, perdendo la finale contro il compagno di doppio Stan con tre avvincenti set 19*21 21*14 20*22.

Primo gradino del podio anche per Chiara Landi che in coppia con Ladawan Woravijitchaikul (BC Roma) vincono la finale contro Avvento (Boccardo Novi)/Losco (Genova BC) 21*8 21*11 e bronzo nel XD 35 in coppia con Nicola Cattaneo in un girone round robin.

Altre due medaglie d’argento per Nicola Cattaneo, nel SM 35 e nel DM 35 in coppia con Samuel Jean Alexander Lucius (Marabadminton) sempre in gironi round robin.

Dalmine. Due ori anche al Cità de Berghem, nel XD liv B per Denis Passador e Roberta Brenzone che vincono tutte le partite del girone ruond robin e nel DF liv C per Sara Micheli in coppia con Melissa Maria Becheru (New Sport) che si qualificano dai gironi per il tabellone principale vincendo la finale contro Metani/Marchetti (Brescia Sport Più) 21*17 16*21 21*17.

Argento per Paolo Milani nel DM Liv B in coppia con Marco Mafessoni (Brescia Sport Più) dove si qualificano per le semifinali vincendo il girone, perdendo la finale contro Hu/Pan (15Zero) 18*21 18*21 e bronzo nel SM liv A superando i gironi e perdendo una combattuta semifinale contro lo Svizzero Pagani 18*21 21*14 19*21.

SF Liv D e DF liv D Miriam Redaelli e Sofia Squadrito non superano i gironi.

SM Liv C, Nicolò Borin, vince il girone e perde ai quarti di finale, Massimo Rigamonti non supera i gironi.

SF Liv C Sara Micheli non supera il girone.

DM Liv C Paolo Poletti/Massimo Rigamonti vincono il girone e perdono ai quarti di finale.

Affiliata alla FIBa – Federazione Italiana Badminton: Codice Federale n. 752 – Codice Significativo 03 03 007 – 1^ Affiliazione 17-09-1990 Sede Legale: Via Dante Alighieri, 54 – 23900 LECCO – Telef. +39 333 455 4515 (Presidente)

P.Iva / C.F. 02116160132 – Banca Popolare di Sondrio – IBAN: IT07 Y056 9651 2000 0000 3075 X94